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Французы вышли на улицы с протестами из-за пенсионной реформы

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Фото: REUTERS/Jean-Michel Belot
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Парижане и жители других городов в очередной раз вышли с протестами на улицы. Поводом послужило недовольство пенсионной реформой. Об этом сообщает «РИА Новости» во вторник, 17 декабря.

На площади Республики в Париже люди стали собираться задолго до начала манифестации. Именно с этой точки колонна демонстрантов начала свой маршрут. В 15:30 мск шествие стартовало. Вместе с тем в столице наблюдаются перебои с общественным транспортом из-за продолжающейся забастовки. Многие протестующие передвигаются на велосипедах и самокатах.

«С собой люди принесли флаги и шары с логотипами французских профсоюзов — CGT, Force Ouvriere, Solidaires, Attac, которые и призывали граждан выйти на улицы. Также некоторые протестующие несут плакаты: «Работники железных дорог бастуют: тот же Макрон, та же битва», «Социальная сфера в опасности: уставшие злые медсестры», «Убивать образование — порабощать народ», — передает корреспондент информагентства.

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Манифестация объединила людей разных профессий: от врачей и учителей до социальных работников и сотрудников аэропорта. В целом, по словам журналиста «РИА Новости», протест проходит мирно, каких-либо столкновений с полицией не зафиксировано.

11 декабря премьер-министр Франции Эдуард Филипп рассказал о направленности пенсионной реформы. Он считает, что пенсионная реформа направлена на уважение интересов каждого гражданина.

10 декабря МВД Франции подсчитало участников демонстрации против пенсионной реформы. Таких по всей стране оказалось свыше 350 тыс. человек.

8 декабря Филипп заявил, что власти намерены довести пенсионную реформу до конца. Общенациональная забастовка началась во Франции 5 декабря. В результате нарушена работа общественного транспорта, закрыты 11 линий метро.

Реформа предполагает введение балльной системы, учитывающей каждый отработанный день. В результате размер будущей пенсии будет зависеть от количества накопленных баллов. Согласно новой системе представители ряда профессий, в числе которых оперные артисты, юристы и моряки, лишаются привилегий. Кроме того, фактически вырастет и возраст выхода на пенсию с нынешних 62 лет до 64. Это связано с тем, что из-за нововведений выходить на пенсию в 62 года станет невыгодно, хотя и не запрещено.

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