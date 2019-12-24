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Россияне оказались против животных в подарок на Новый год

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Фото: Depositphotos
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Большинство россиян (87%) не хотели бы получить домашнее животное в качестве подарка на Новый год. Это показал опрос, который провели специалисты аналитического центра НАФИ в ноябре 2019 года. Во всероссийском исследовании, с результатами которого ознакомились «Известия», приняли участие 1,6 тыс. респондентов.

Лишь 13% опрошенных оказались не против обзавестись питомцем в Новый год. В частности, собакой, кошкой, попугаем и другими животными.

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В целом, четверть респондентов (25%) заявили, что откажутся от подарка, потому что дарить животных — безответственно. 13% возьмут питомца, но попробуют найти ему нового хозяина. Еще 3% участников опроса сдадут животное в приют.

Вместе с тем половина опрошенных (50%) сказали, что в любом случае примут животное и будут за ним ухаживать. В целом опрошенные сошлись во мнении, что уместнее всего дарить животных собственным детям.

Несмотря на то что большинство россиян сами не хотят получить животное в качестве новогоднего подарка, 54% респондентов позитивно отнеслись к идее подарить питомца кому-то другому.

При этом 37% относятся к этой идее позитивно, с оговоркой, что живой подарок сперва нужно согласовать. А 17% сочли идею хорошей безотносительно согласования с адресатом подарка.

Ранее, 19 декабря, сообщалось, что в нынешний предновогодний сезон родители готовы потратить на подарки для детей в среднем 1,6 тыс. рублей. Это на треть больше прошлогоднего показателя, рассказала «Известиям» президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

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