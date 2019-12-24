Вошло в экстрадицию: суд приостановил выдачу Винника во Францию

Суд в Греции приостановил выдачу подозреваемого в кибермошенничестве российского гражданина Александра Винника во Францию. Эту информацию «Известиям» подтвердил адвокат россиянина Тимофей Мусатов. При этом, как отметил юрист, дело россиянина уже давно вышло за пределы правового поля и находится в политической плоскости. Ранее Минюст Греции постановил, как бы странно это ни звучало, последовательно экстрадировать Александра Винника во все три страны, требующие его выдачи: Францию, США и Россию.

19 декабря министр юстиции Греции Костас Циарас подписал решение о последовательной экстрадиции Александра Винника во Францию, Соединенные Штаты и Россию. Сторона защиты попыталась обжаловать его 23 декабря, и в итоге выполнение решения было приостановлено. Как рассказал «Известиям» Тимофей Мусатов, сейчас предстоит проанализировать этот шаг.

Vinnik Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании 4-9 миллиардов долларов через интернет-биржу криптовалют ВТС-е Фото: ТАСС/Юрий Малинов

При этом приостановка экстрадиции вовсе не означает ее отмену. Напомним, что суть решения Минюста сводится к тому, что сначала россиянина должны выдать для судебного разбирательства во Францию. Потом он должен вернуться в Грецию, куда за ним приедут американские правоохранители, чтобы доставить для соответствующих процедур в США. Затем Александра Винника вновь должны вернуть в Грецию, чтобы оттуда он мог отправиться для разбирательств в Россию.

По мнению стороны защиты, при такой схеме вероятнее всего речь пойдет о том, чтобы, минуя процедуры во Франции, выдать россиянина Соединенным Штатам.

— Все стороны дела знают: европейский ордер на арест, которым воспользовалась Франция, уже давно потерял свое действие, собственно, как потерял интерес к делу Винника и сам Париж, — отметил в беседе с «Известиями» Тимофей Мусатов. — Более того, в служебном письме руководству афинской тюрьмы Коридаллос, где находится Александр, министр юстиции пишет: «Подготовить Александра Винника к экстрадиции в США». Это говорит о том, что объявленная выдача во Францию — фикция и что Пятая республика — лишь трамплин для передачи Александра в Соединенные Штаты.

По словам защитника, это решение Минюста — незаконно, поскольку было принято до окончания рассмотрения его судебных дел. Сейчас идут еще два процесса в отношении Александра Винника: об отмене решения о его выдаче США и Франции и о предоставлении ему политического убежища.

— Для такой спешки нужна действительно весомая причина, и она есть. 7 января состоится визит премьер-министра Греции в Соединенные Штаты, — отметил Тимофей Мусатов. — В греческих СМИ уже вовсю пишут о том, что Афины делают подарок Дональду Трампу перед визитом Кириакоса Мицотакиса.

В российском посольстве в Греции выразили сожаление о том, что «обоснованный запрос Генпрокуратуры России на приоритетную экстрадицию Александра Винника в страну его гражданской принадлежности был проигнорирован». Чуть позже глава российского МИДа Сергей Лавров на решение греческой стороны отреагировал несколько более жестко, заявив: Москва настаивает на дополнительных действиях по рассмотрению ее заявки.

— Мы считаем абсолютно неприемлемым подходом наших греческих коллег, которые обещали вникнуть — хочу подчеркнуть еще раз — в представленные нами дополнительные факты, — сказал дипломат. — Но этого не произошло.

Vinnik Александр Винник с матерью Верой Винник после заседания Верховного суда Греции, на котором рассматривалось ходатайство о пересмотре судебных решений о его экстрадиции в США и Францию Фото: ТАСС/Юрий Малинов

Греческая полиция задержала Александра Винника в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в кибермошенничестве. Два месяца спустя в России против него возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере. Генпрокуратура направила в Грецию запрос о его выдаче. В июле 2018 года экстрадировать гражданина РФ потребовала еще и Франция, где его обвиняют в похищении личных данных граждан.

Как пояснил «Известиям» завкафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО Александр Волеводз, решение об экстрадиции выносится в зависимости от нескольких факторов.

— Обычно для решения вопроса с экстрадицией не возникает особых сложностей, если соответствующий запрос отправляет одна страна. Но когда в рамках одного и того уже уголовного дела есть обращение от двух или более государств, происходит конкуренция запросов о выдаче, — отметил эксперт. — Разные страны по-разному решают эту коллизию. В приоритете либо страна, где это лицо обвиняется в менее тяжком преступлении, поскольку правоприменительная практика ориентируется на интерес обвиняемого, либо государство, где раньше всего было возбуждено дело.

В Греции максимальный срок предварительного заключения составляет 18 месяцев. Александра Винника держат под стражей уже почти 30, не предъявляя обвинений, не предавая его суду и не назначая наказания. Адвокаты подчеркивают, что судебного решения о его аресте также не было.

При этом Александр Винник неоднократно говорил, что он сразу же согласился на экстрадицию в Россию. Тем не менее, за последние полтора года суд несколько раз выносил взаимоисключающие решения о его выдаче Москве, Вашингтону и Парижу.