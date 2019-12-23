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Названы сроки выдачи Грецией россиянина Винника США

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Фото: TASS/AP/Petros Giannakouris
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Выдача Вашингтону Афинами подозреваемого в кибермошенничестве российского гражданина Александра Винника может состояться до 7 января 2020 года. Об этом «Известиям» рассказал адвокат россиянина Тимофей Мусатов.

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Как он обратил внимание, именно тогда состоится первый визит в Вашингтон премьера Кириакоса Мицотакиса. Дело россиянина вышло за пределы правового поля и находится в политической плоскости, отметил Мусатов.

19 декабря решение о последовательной экстрадиции Винника во Францию, США и РФ подписал министр юстиции Греции Костас Циарас. Суть решения сводится к тому, что сначала россиянина должны выдать для судебного разбирательства во Францию. Потом он должен вернуться в Грецию, куда за ним приедут американские правоохранители, чтобы доставить для соответствующих процедур в США. Затем Винника вновь должны вернуть в Грецию, чтобы оттуда он отправился для разбирательств в Россию.

23 декабря защита пыталась оспорить это решение, но, по мнению адвоката, речь пойдет о выдаче россиянина Соединенным Штатам, минуя Францию. Так как срок действия французского ордера истек, то Париж и не собирается принимать Винника, добавил Мусатов.

Александр Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу США. Его обвинили в отмывании денег, поступивших в результате незаконного осуществления обменных операций с помощью криптовалюты. Россиянин отрицает все обвинения в свой адрес.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 24 декабря.

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