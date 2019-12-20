Винник начал голодовку из-за решения минюста Греции выдать его Франции

Россиянин Александр Винник, находящийся с 2017 года в греческой тюрьме по обвинению в совершении киберпреступлений, объявил голодовку в связи с решением Министерства юстиции Греции о его экстрадиции во Францию. Об этом 20 декабря ТАСС сообщил руководитель группы адвокатов Винника Тимофей Мусатов.

«Сегодня стало известно о том, что министр подписал решение об экстрадиции Александра Винника во Францию. Александр мне сегодня заявил, что в связи с этим он объявляет голодовку», — рассказал он.

Ранее в этот же день стало известно, что министр юстиции Греции Костас Циарас подписал решение об экстрадиции Винника. Мусатов тогда заявил о планах защиты обжаловать решение Минюста.

В посольстве России в Греции подтвердили информацию о том, что Минюст страны решил выдать Винника Франции. В дипмиссии выразили в этой связи сожаление, передает «РИА Новости».

Винника задержали в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 до $9 млрд, поступивших в результате незаконного осуществления обменных операций с помощью криптовалюты. Сам он утверждает, что не нарушал американских законов и не совершал ни уголовных преступлений, ни административных нарушений.

Экстрадиции россиянина запросили США, Франция и Россия. Французские власти объявили Винника в международный розыск 27 июня 2018 года. Генеральная прокуратура России направила запрос на его экстрадицию 6 июля 2018 года. 26 ноября того же года Винник объявил голодовку, требуя прекратить судебный произвол и нарушение его прав.

В начале ноября 2019 года Верховный суд Греции закончил слушания по делу Винника. Адвокатам дали время предоставить дополнительные аргументы и ходатайства, после чего будет принято решение. Защита россиянина ходатайствовала о его освобождении.

Адвокаты Винника считают, что, согласно греческому законодательству, в деле подзащитного нет состава преступления и по принципу двойной вменимости его нельзя выдать Соединенным Штатам.

В начале декабря уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что Греция отказалась выдать Винника Франции, а также США, которые тоже добиваются его экстрадиции.