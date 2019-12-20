Власти Греции одобрили экстрадицию россиянина Винника во Францию

Министр юстиции Греции Костас Циарас подписал решение об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию. Об этом рассказал ТАСС руководитель группы адвокатов Винника Тимофей Мусатов в пятницу, 20 декабря.

«Сегодня стало известно о том, что министр подписал решение об экстрадиции Александра Винника во Францию. Мы будем его обжаловать. Дальше посмотрим, что из этого получится», — сказал защитник.

Винника задержали в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 до $9 млрд, поступивших в результате незаконного осуществления обменных операций с помощью криптовалюты. Сам он утверждает, что не нарушал американских законов и не совершал ни уголовных преступлений, ни административных нарушений.

В посольстве России в Афинах подтвердили, что Греция решила экстрадировать Винника во Францию, а также выразили сожаления в связи с тем, что Афины проигнорировали запросы РФ на выдачу россиянина, передает «РИА Новости».

Экстрадиции россиянина запросили США, Франция и Россия. Французские власти объявили Винника в международный розыск 27 июня 2018 года. Генеральная прокуратура России направила запрос на его экстрадицию 6 июля 2018 года. 26 ноября того же года Винник объявил голодовку, требуя прекратить судебный произвол и нарушение его прав.

В начале ноября 2019 года Верховный суд Греции закончил слушания по делу Винника. Адвокатам дали время предоставить дополнительные аргументы и ходатайства, после чего будет принято решение. Защита россиянина ходатайствовала об его освобождении.

Адвокаты Винника считают, что, согласно греческому законодательству, в деле подзащитного нет состава преступления и по принципу двойной вменимости его нельзя выдать Соединенным Штатам.

В начале декабря уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что Греция отказалась выдать Винника Франции, а также США, которые тоже добиваются его экстрадиции.