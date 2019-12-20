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Власти Греции одобрили экстрадицию россиянина Винника во Францию

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Фото: TASS/Zuma/Nicolas Economou
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Министр юстиции Греции Костас Циарас подписал решение об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию. Об этом рассказал ТАСС руководитель группы адвокатов Винника Тимофей Мусатов в пятницу, 20 декабря.

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«Сегодня стало известно о том, что министр подписал решение об экстрадиции Александра Винника во Францию. Мы будем его обжаловать. Дальше посмотрим, что из этого получится», — сказал защитник.

Винника задержали в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 до $9 млрд, поступивших в результате незаконного осуществления обменных операций с помощью криптовалюты. Сам он утверждает, что не нарушал американских законов и не совершал ни уголовных преступлений, ни административных нарушений.

В посольстве России в Афинах подтвердили, что Греция решила экстрадировать Винника во Францию, а также выразили сожаления в связи с тем, что Афины проигнорировали запросы РФ на выдачу россиянина, передает «РИА Новости».

Экстрадиции россиянина запросили США, Франция и Россия. Французские власти объявили Винника в международный розыск 27 июня 2018 года. Генеральная прокуратура России направила запрос на его экстрадицию 6 июля 2018 года. 26 ноября того же года Винник объявил голодовку, требуя прекратить судебный произвол и нарушение его прав.

В начале ноября 2019 года Верховный суд Греции закончил слушания по делу Винника. Адвокатам дали время предоставить дополнительные аргументы и ходатайства, после чего будет принято решение. Защита россиянина ходатайствовала об его освобождении.

Адвокаты Винника считают, что, согласно греческому законодательству, в деле подзащитного нет состава преступления и по принципу двойной вменимости его нельзя выдать Соединенным Штатам.

В начале декабря уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что Греция отказалась выдать Винника Франции, а также США, которые тоже добиваются его экстрадиции.

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