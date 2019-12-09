Власти Греции отказались экстрадировать Винника в США и Францию

Греция отказалась выдать россиянина Александра Винника Франции и Соединенным Штатам. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в понедельник, 9 декабря.

«По последней информации, греческий суд отменил решение об экстрадиции Винника в США и во Францию. Осталась только Российская Федерация. Пока мы помогаем Александру по гуманитарным каналам», — заявила Москалькова.

Она отметила, что продолжает поддерживать контакт с адвокатом Винника и греческим омбудсменом Андреасом Поттакисом.

6 ноября Верховный суд Греции завершил слушания по делу Винника. Адвокатам дали время предоставить дополнительные аргументы и ходатайства. После этого будет принято решение. Защита Винника подала ходатайство о его освобождении.

Адвокаты объяснили, что в деле Винника, в соответствии с греческим законодательством, состава преступления нет и по принципу двойной вменимости он не может быть выдан в Америку. По принципу двойного вменения главным условием экстрадиции заключенного является то обстоятельство, что преступление должно считаться таковым по законодательству как запрашиваемой, так и запрашивающей сторон.

Экстрадицию Винника запросили США, Франция и Россия. Французские власти объявили Винника в международный розыск 27 июня 2018 года. Генеральная прокуратура России направила запрос на экстрадицию Винника 6 июля 2018 года. 26 ноября 2018 года Винник объявил голодовку, требуя прекратить судебный произвол и нарушение его прав.

Александр Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу США. Его обвинили в отмывании денег, поступивших в результате незаконного осуществления обменных операций с помощью криптовалюты. Обвиняемый заявил, что не нарушал никаких законов США, не совершал ни уголовных преступлений, ни административных нарушений.