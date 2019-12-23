Греция приостановила выдачу россиянина Винника

Высший административный суд Греции приостановил исполнение решения министерства юстиции страны об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию, США и Россию. Об этом РБК 23 декабря рассказал адвокат Тимофей Мусатов.

По словам греческого защитника Винника Зои Константопулу, суд издал временный запрет, приостанавливающий исполнение решения о выдаче россиянина.

Решение о выдаче Винника трем странам подписал министр юстиции Греции Константинос Циарас. Россиянина намеревались выдать сначала во Францию, затем в США и после в Россию.

23 декабря защита пыталась оспорить это решение, но, по мнению Мусатова, речь пойдет о выдаче россиянина Соединенным Штатам, минуя Францию. Так как срок действия французского ордера истек, то Париж и не собирается принимать Винника, объяснил он.

Выдача Вашингтону Афинами Винника может состояться до 7 января 2020 года, отметил адвокат.

Александр Винник был задержан в Греции летом 2017 года по запросу США. Его обвинили в отмывании денег, поступивших в результате незаконного осуществления обменных операций с помощью криптовалюты. Россиянин отрицает все обвинения в свой адрес.