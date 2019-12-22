СМИ узнали о подготовке Грецией экстрадиции россиянина Винника в США

Греция готовит выдачу россиян Александра Винника в США. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы, оказавшиеся в их распоряжении в воскресенье, 22 декабря.

Согласно решению минюста, определен следующий порядок экстрадиции Винника — во Францию, США и уже после в Россию. Несмотря на то что власти Греции одобрили выдачу россиянина в Париж, министр юстиции направил письмо директору тюрьмы с требованием подготовить «акт передачи и обеспечить его передачу полицейским Соединенных Штатов Америки и затем Российской Федерации».

«Это значит, что французы не приедут и даже не собирались. Документ прямо указывает на заранее подготовленную выдачу в Соединенные Штаты», — заявил адвокат Винника Тимофей Мусатов.

Он же ранее сообщал, что так как срок действия французского ордера истек, то Париж и не собирается принимать Винника.

По данным информагентства, Греция планирует до конца декабря решить все вопросы с экстрадицией.

20 декабря Винник из-за несогласия с решением о своей выдаче объявил голодовку. Вместе с тем в начале декабря уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заверяла, что власти Греции не собирались экстрадировать Винника ни в Штаты, ни во Францию.

6 ноября Верховный суд Греции завершил слушания по делу Винника.

6 июля 2018 года генеральная прокуратура России направила запрос на экстрадицию Винника. 27 июня 2018 года французские власти объявили Винника в международный розыск.

Александр Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу США. Его обвинили в отмывании денег, поступивших в результате незаконного осуществления обменных операций с помощью криптовалюты. Винник категорически отрицает все обвинения в свой адрес.