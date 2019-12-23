Чижов заявил о готовности РФ предоставить Нидерландам данные по MH17

Россия готова предоставить Нидерландам имеющиеся у нее данные о незакрытии воздушного пространства над востоком Украины в день крушения Boeing 777, летевшего рейсом MH17 в 2014 году, заявил 23 декабря постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в ходе конференции, организованной в МИА «Россия сегодня».

Отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что Нидерланды обратились к России с просьбой о сотрудничестве по вопросу расследования незакрытия воздушного пространства над восточной Украиной в день крушения MH17, Чижов отметил, что не слышал заявления министра иностранных дел Нидерландов.

«Могу сказать, что те данные, которые Россия собрала вскоре после этого инцидента, РФ была готова изначально предоставить той совместной международной группе, которая занималась расследованием этого инцидента, в том числе это касалось и данного аспекта, о котором вы упомянули», — приводит его слова «РИА Новости».

Постпред отметил, что предложения российской стороны были проигнорированы, однако Москва готова взаимодействовать «в прояснении всех обстоятельств данного инцидента».

«В марте начнутся судебные слушания по этому поводу, в том числе и в этом контексте мы готовы предоставить имеющиеся у нас данные», — добавил Чижов.

14 ноября в российском МИДе заявили, что совместная следственная группа (ССГ), сформированная для расследования крушения Boeing 777, подстраивает материалы под заранее заготовленное решение.

14 сентября следственная группа заявила, что выложила в общественный доступ «ряд разговоров» между якобы лидерами Донецкой Народной Республики и российскими чиновниками и «задала связанные с ними вопросы».

Лайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам–Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

Инцидент расследует ССГ под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России. Москву не допустили к расследованию и обвиняют в том, что в Донбасс был доставлен ЗРК «Бук», из которого и был поражен самолет.

Президент России Владимир Путин заявил в мае 2018 года, что у Москвы нет оснований доверять результатам расследования, так как ее не допустили к этой работе. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выражал свое недовольство ходом расследования, назвав его политизированным и имеющим цель возложить вину на Россию.