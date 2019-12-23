Иран ввел в эксплуатацию второй контур реактора на тяжелой воде в Араке

Церемония ввода в эксплуатацию второго контура реактора на тяжелой воде на иранском атомном объекте в Араке началась в понедельник, 23 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телерадиовещательную корпорацию IRIB.

По данным СМИ, на церемонии присутствовал руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи.

В настоящее время Тегеран сокращает обязательства по ядерной сделке, но в начале декабря заявил об отсутствии намерения выходить из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В ноябре в Тегеране сообщили о начале четвертого этапа сокращения обязательств по ядерной сделке. Этап начнется с газификации центрифуг на объекте в Фордо, которая сделкой запрещена. По словам президента Ирана Хасана Роухани, газификация прекратится, когда стороны сделки вернутся к исполнению своих обязательств.

Министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании выразили обеспокоенность по поводу начала обогащения урана на заводе в Фордо и призвали иранские власти не нарушать ядерную сделку.

Иран решил прекратить выполнение обязательств по СВПД после того, как США в одностороннем порядке объявили о выходе из ядерной сделки в 2018 году и постепенно начали восстанавливать санкции против Тегерана.

СВПД по ядерной программе Тегерана был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией летом 2015 года. Иран тогда отказался от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций.