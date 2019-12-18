Иран заявил о желании расширить сотрудничество с Россией в Фордо

Иран ожидает, что сотрудничество с Россией по ядерному объекту в Фордо продолжится и расширится. Об этом заявил иранский посол в Москве Мехди Санаи в среду, 18 декабря.

«Россия принимала активное участие в разработке и принятии СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий. — Ред.) и по сей день продолжает бороться за сохранение сделки. Москва решительно осудила выход Америки из СВПД и поддержала запущенный европейскими странами механизм для расчетов с Ираном Instex, хоть он на практике и не действует <...>. Россия же была и остается самым серьезным партнером Ирана по этому соглашению», — сказал Мехди Санаи в интервью газете «Коммерсант».

Он отметил, что Совет национальной безопасности Ирана принял решение о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках СВПД с промежутками в 60 дней. При этом существует вероятность, что после еще нескольких периодов сокращения просто не останется обязательств, которые Иран захочет исполнять.

5 декабря Россия приостановила проект по перепрофилированию завода в иранском Фордо из-за начала обогащения урана на нем.

18 ноября глава Госдепа Майк Помпео заявил, что США приняли решение восстановить односторонние санкции в отношении иранского объекта по обогащению урана в Фордо с 15 декабря. По его словам, решение отменить исключения из санкций было принято после того, как о планах по обогащению урана объявил президент Ирана Хасан Роухани.

6 ноября в Тегеране сообщили о начале четвертого этапа сокращения обязательств по ядерной сделке. Этап начался с газификации центрифуг на объекте в Фордо, которая сделкой запрещена. Министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании выразили обеспокоенность по поводу этих действий.

СВПД по ядерной программе Тегерана был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией летом 2015 года. Согласно документу, Иран отказывается от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций.