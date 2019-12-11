Глава МАГАТЭ рассказал о вкладе России в работу организации
Сотрудничество России и МАГАТЭ находится на высоком уровне, заявил новый генеральный директор организации Рафаэль Мариано Гросси в интервью «Известиям».
По его словам, отношения Москвы и МАГАТЭ превосходные и выстраиваются как за счет дипломатических каналов — в частности через постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, так и через контакты с «Росатомом».
«Они активно вовлечены во все сферы нашей деятельности, поэтому я очень рад такому уровню взаимодействия и, будучи на посту гендиректора МАГАТЭ, надеюсь развивать его еще активнее», — указал Гросси.
Он также отметил, что в ближайший месяц намерен посетить Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина.
Кроме того, Гросси рассказал, что встреча представителей МАГАТЭ с руководством Ирана вскоре может состояться в Вене, и подчеркнул, что организация никогда не прерывала технических контактов с Тегераном. Также дипломат поделился, при каких условиях агентство начнет сотрудничать с КНДР.
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