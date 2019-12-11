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Глава МАГАТЭ рассказал о вкладе России в работу организации

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Сотрудничество России и МАГАТЭ находится на высоком уровне, заявил новый генеральный директор организации Рафаэль Мариано Гросси в интервью «Известиям».

По его словам, отношения Москвы и МАГАТЭ превосходные и выстраиваются как за счет дипломатических каналов — в частности через постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, так и через контакты с «Росатомом».

«Они активно вовлечены во все сферы нашей деятельности, поэтому я очень рад такому уровню взаимодействия и, будучи на посту гендиректора МАГАТЭ, надеюсь развивать его еще активнее», — указал Гросси.

Он также отметил, что в ближайший месяц намерен посетить Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, Гросси рассказал, что встреча представителей МАГАТЭ с руководством Ирана вскоре может состояться в Вене, и подчеркнул, что организация никогда не прерывала технических контактов с Тегераном. Также дипломат поделился, при каких условиях агентство начнет сотрудничать с КНДР.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«МАГАТЭ не может иметь мнения по политическим процессам вокруг отдельных стран»

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