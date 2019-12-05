Россия приостановила перепрофилирование завода в иранском Фордо

Россия приостановила проект по перепрофилированию завода в иранском Фордо из-за начала обогащения урана на нем. Об этом говорится в заявлении топливной компании госкорпорации «Росатом» ТВЭЛ, опубликованном в четверг, 5 декабря.

«6 ноября 2019 года в рамках очередного этапа сокращения Ираном своих добровольных обязательств по СВПД на два каскада газовых центрифуг на объекте Фордо, которые находятся в том же зале, что и каскады, подлежащие переналадке на производство стабильных медицинских изотопов, был запущен гексафторид урана. Это делает технологически невозможной дальнейшую реализацию проекта ТВЭЛ по модификации двух каскадов газовых центрифуг на объекте Фордо на производство стабильных медицинских изотопов», — сообщили в пресс-службе компании.

В ТВЭЛ объяснили, что обогащение урана не может происходить в одном помещении с производством стабильных изотопов — в противном случае в воздухе и на оборудовании появятся следовые количества урана, которые несовместимы с применением изотопов в медицинских целях.

В компании подчеркнули, что для возобновления работ потребуется остановка и демонтаж каскадов, на которых происходит обогащение урана, после чего помещение и всё оборудование должны будут пройти тщательную очистку.

«До выполнения этих условий работы по проекту с российской стороны приостановлены», — заключили в ТВЭЛ. Отмечается, что иранская сторона об этом решении проинформирована.

3 декабря Иран заявил об отсутствии намерения выходить из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

6 ноября в Тегеране сообщили о начале четвертого этапа сокращения обязательств по ядерной сделке. Этап начнется с газификации центрифуг на объекте в Фордо, которая сделкой запрещена. По словам президента Ирана Хасана Роухани, газификация прекратится, когда стороны сделки вернутся к исполнению своих обязательств.

Министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании выразили обеспокоенность по поводу начала обогащения урана на заводе в Фордо и призвали иранские власти не нарушать ядерную сделку.

Иран решил прекратить выполнение обязательств по СВПД после того, как США объявили о выходе из ядерной сделки в 2018 году и постепенно начали восстанавливать санкции против Тегерана.

СВПД по ядерной программе Тегерана был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией летом 2015 года. Согласно документу, Иран отказывается от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций.