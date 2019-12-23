Названа дата обращения Путина к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января. Об этом в понедельник, 23 декабря, на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент имеет право в установленные сроки в любое время обратиться с посланием к Федеральному собранию, здесь ничего необычного нет», — также отметил он в ответ на вопрос о том, почему для выступления был выбран именно январь.

Песков также сообщил, что работа над посланием уже началась.

В прошлый раз Путин выступал с посланием 20 февраля. Тогда президент рассказал о приоритетах российской внешней политики, поручил обновить все нормативные акты в сфере контроля и надзора, создать Национальный космический центр и развивать спутники и многое другое.

В ходе мероприятия глава государства каждый год обозначает основные направления развития страны и ставит ключевые задачи.

Традицию ежегодно выступать с посланием к Федеральному собранию заложил первый президент России Борис Ельцин в 1994 году.