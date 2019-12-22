Прямой эфир

Путин отметил важность общения со СМИ во время пресс-конференции

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин считает, что важно говорить с журналистами в рамках большой пресс-конференции. Российский лидер объясняет это тем, что представители СМИ близко общаются с людьми из регионов и знают об их проблемах. Об этом он рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» в воскресенье, 22 декабря.

«Для меня это важно. Чтобы услышать их точку зрения, их мнение <…>. Мне представляется, что и представителям прессы и общественности это тоже важно и тоже имеет значение, потому что объясняет мотивы поведения государственных органов, власти по тем или иным вопросам, показывает перспективу развития по каким-то ключевым проблемам, перед решением которых мы стоим», — приводит ТАСС слова главы государства.

Он отверг домыслы различных западных СМИ, что такой формат общения с прессой — это манипуляция и контроль средств массовой информации.

Выдержал линию: чем запомнилась пресс-конференция Владимира Путина
О чем журналисты просили и спрашивали президента

Кроме того, вопросы, которые задают журналисты, по мнению российского лидера, свидетельствуют о трендах в экономике и социальной сфере.

20 декабря Всероссийский центр изучения общественного мнения заявил, что рейтинг одобрения Путина вырос до 64% после пресс-конференции.

19 декабря состоялась большая пресс-конференция Путина. Общение с журналистами продлилось более четырех часов.

За это время президент ответил на 77 вопросов. На ПК было аккредитовано рекордное количество журналистов — 1895 человек.

Большие пресс-конференции Путина проводятся с 2001 года. В этом году была 15-я. Рекордная по длительности пресс-конференция прошла в 2008 году — тогда глава государства разговаривал с журналистами 4 часа 40 минут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин назвал подвигом жизнь россиян в 1990-е годы
Путин отметил востребованность женщин в политике

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019