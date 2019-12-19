Путин отметил востребованность женщин в политике

Женщины востребованы в политике, так как привносят в нее женское начало, заявил 19 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

«Женщина все-таки привносит в политику женское начало, меньше агрессии, мне кажется. Это, безусловно, будет востребовано», — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, какими качествами должна обладать успешная женщина-политик, Путин отметил, что эти требования не разделяются по гендерным принципам.

«С точки зрения возможности управления, с точки зрения ответственности за страну, за людей эти требования не могут отличаться по каким-то гендерным принципам. Это требования одинаковые — компетентность, порядочность и т. д.», — подчеркнул президент.

24 октября вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что женщины занимают около четверти руководящих должностей в России. По ее словам, в общей сложности представительницы женского пола занимают 26% руководящих должностей. При этом в науке — около 30%, а в здравоохранении — 35%.