Лукашенко заявил о необходимости женщин в парламенте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал поддерживать женщин, выдвигающих свои кандидатуры в парламент. По его словам, этот орган работает стабильно, когда там около трети женщин.

«Мужики не дурят там, не прыгают, не бегают — стыдно перед женщинами», — цитирует его БелТА.

Глава палаты представителей белорусского парламента Владимир Андрейченко, комментируя слова Лукашенко, отметил, что Белоруссия входит в число лидеров по количеству женщин в парламенте.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, посвященного женщинам в политике. Согласно им, подавляющее большинство россиян (81%) считают, что люди обоих полов должны участвовать в политике на равных.