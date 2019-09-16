Россияне оценили качества женщин-политиков

Абсолютное большинство россиян считает, что женщины должны участвовать в политике наравне с мужчинами. По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), об этом заявили 81% респондентов.

Среди положительных черт, свойственных женщинам в политике, чаще всего называется лучшее понимание социальных проблем и хозяйственность (11%). Также опрошенные отметили интуицию (8%), профессионализм и мудрость (7%), мягкость характера вкупе с добротой (5%).

Около 9% отнесли мягкий характер к недостаткам женщин-политиков, столько же упомянули эмоциональность. Среди других отрицательных сторон названы необходимость заниматься семьей и детьми (6%), склонность к необдуманным решениям (3%) и непрофессиональному поведению (3%).

В ответ на просьбу назвать самых известных женщин в политике и общественной деятельности россияне чаще всего упоминают Валентину Матвиенко (33%), Ирину Хакамаду (12%) и Эллу Памфилову (9%).

В марте ВЦИОМ проводил опрос, посвященный гендерному равенству. 62% его участников заявили, что нужно стремиться к полному равенству мужчин и женщин. При этом 42% заявили, что оно возможно лишь в отдельных сферах.