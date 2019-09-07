В Белоруссии задержали гулявшего по деревне слона

Сотрудник белорусской полиции поймали слона, гулявшего по деревне Лесково за западе страны. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова. В канале ведомства на YouTube опубликовали видео с животным.

«Жительница деревни Большие Лепесы рассказала миллицонерам о том, что в деревне Лесково по гравийной дороге ходит слон», — написала пресс-секретарь.

В населенный пункт прибыли сотрудники Госавтоинспекции и участковый. Представитель цирка «Диво» рассказал им, что возле деревни Именин располагается территория для животных, ожидающих таможенного оформления. По его словам, слон пасся в этом месте, но затем сломал изгородь и ушел с территории пастбища.

В результате происшествия никто не пострадал. Чемоданова добавила, что сотрудники милиции помогли вернуть слона в загон.