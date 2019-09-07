Прямой эфир

В Белоруссии задержали гулявшего по деревне слона

0
Фото: youtube.com/МВД Республики Беларусь
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудник белорусской полиции поймали слона, гулявшего по деревне Лесково за западе страны. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова. В канале ведомства на YouTube опубликовали видео с животным.

«Жительница деревни Большие Лепесы рассказала миллицонерам о том, что в деревне Лесково по гравийной дороге ходит слон», — написала пресс-секретарь.

В населенный пункт прибыли сотрудники Госавтоинспекции и участковый. Представитель цирка «Диво» рассказал им, что возле деревни Именин располагается территория для животных, ожидающих таможенного оформления. По его словам, слон пасся в этом месте, но затем сломал изгородь и ушел с территории пастбища.

В результате происшествия никто не пострадал. Чемоданова добавила, что сотрудники милиции помогли вернуть слона в загон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Около 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу на Камчатке
Оренбургская медведица попыталась сбежать по пути в Ингушетию

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019