Совет Федерации одобрил закон о виноделии

Совет Федерации на итоговом заседании в понедельник, 23 декабря, поддержал закон о виноделии.

Как отметил глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, закон направлен на установление правовых, организационных, технологических и экономических основ в области виноградарства и виноделия.

Ранее 18 декабря документ в третьем, окончательном, чтении приняли депутаты Государственной думы. Голосование транслировалось в прямом эфире на сайте нижней палаты парламента. Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, 386 депутатов поддержали закон, один парламентарий воздержался, против не высказался никто.

Закон станет базовым для отрасли, он будет регламентировать условия для ее развития, стимулировать производство качественных российских вин из отечественного винограда и защищать население от подделок. Документ предусматривает введение единого комплексного правового регулирования в сфере производства и оборота продукции виноделия.

К субъектам виноградарства и виноделия отнесены виноградарские и винодельческие хозяйства, научные, профессиональные и образовательные организации, которые занимаются производством продукции виноградарства и виноделия, ее первичной и последующей переработкой. При этом закон не распространится на ведущих личное подсобное хозяйство граждан, а также на садоводов и огородников.

Также предусматривается создание Центральной дегустационной комиссии и специализированных дегустационных комиссий виноградо-винодельческих зон, которые будут проводить органолептическую оценку вина, произведенного на территории соответствующей виноградо-винодельческой зоны.

Создание отрасли виноградарства и виноделия сыграет серьезную роль в развитии экономики страны за счет новых рабочих мест, импортозамещения и поступления дополнительных доходов в бюджеты Краснодара, Крыма, Севастополя, Ростовской области, Дагестана, Ставрополя, Волгограда и Астрахани.

Среди авторов проекта — депутаты Сергей Неверов, Владимир Жириновский, Геннадий Онищенко, Анатолий Аксаков и Владимир Кашин.

Ранее в интервью «Известиям» глава Союза виноградарей и виноделов России, журналист Дмитрий Киселев, комментируя документ, заявил: «С одной стороны, если мы запретим дешевый шмурдяк, то, наверное, вино поначалу может стать дороже. Но если мы будем выращивать свой виноград, расширять площади виноградников, налаживать свое производство разумно, современно и технологично, то это, конечно, приведет к более жесткой конкуренции на рынке. И цена будет снижена».

Гендиректор Инкерманского завода марочных вин Лариса Шимчук заявила, что этот закон «большая победа и большая заслуга, если мы повернемся лицом к вину, которое мы производим здесь, у себя».

Генеральный директор завода «Новый Свет» Алексей Пугачев отметил: любой человек, приезжающий в винодельческий регион, хочет попробовать продукцию этого региона. «Если мы едем во Францию, мы же не пьем итальянское вино. Поэтому в России надо пить российское», — сказал он.

Замдиректора Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Александр Панасюк, в свою очередь, заявил, что в первые дни принятый закон о виноградарстве ничего не изменит.

Однако, по мнению эксперта, у виноделов появится больше возможностей выбирать виноград, поскольку сейчас почвенно-климатические условия не везде позволяют ему созреть. Он объяснил, что в данное время приходится закупать саженцы из-за рубежа, которые не приспособлены к российскому климату, а благодаря новому закону появится возможность сажать приемлемые для России сорта винограда — автохтонные или международные. Благодаря этому удастся получать вина более высокого качества, поскольку на 60–70% качество вина зависит от винограда.

Новый закон — отправная точка для возрождения отрасли, подчеркнул генеральный директор АПФ «Фанагория» Петр Романишин, добавив, что последние 15 лет российское виноделие развивалось в значительной степени благодаря энтузиастам, которые смотрели на него не как на бизнес, а как на образ жизни.

«Отделение фальсификата, определение «российского вина» и другие нормы создадут более понятные правила игры, в том числе экономические, которые сделают отрасль прибыльной и конкурентоспособной. Даже информация о том, что закон вот-вот ожидается, уже привела к существенному увеличению инвестиций в посадку виноградников за последний год», — подчеркнул Романишин.