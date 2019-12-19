Урожайный год: отечественному виноделию дали зеленый свет

Документ, который не могли принять ни в Советском Союзе, ни в современной России, наконец увидел свет. Госдума на своем последнем в этом году заседании подавляющим большинством голосов утвердила во втором и третьем, окончательном, чтении закон о виноградарстве и виноделии. Он призван возродить отрасль, а также защитить потребителей от некачественной продукции. Документ вступит в силу летом — через полгода после официальной публикации. Но уже с начала 2020-го виноделы начнут получать новые субсидии и налоговые вычеты. Постепенно производство полностью перейдет на использование проверенного отечественного сырья. Господдержка отрасли позволит расширить площади виноградников в стране с 95 тыс. до 200 тыс. га и насытить рынок российским вином высокого качества.

Правила виноделов

На государственном уровне впервые закреплено понятие «российское вино» — то есть созданное исключительно из винограда, который выращен в нашей стране. Четкое определение благородного напитка позволит вытеснить с рынка фальсифицированную и некачественную продукцию. Отечественное вино будет специально выделено на магазинных полках, а на этикетках начнут указывать информацию о сорте винограда, месте происхождения и годе урожая.

Принятый закон — это точка отсчета, базовый документ, пояснили «Известиям» депутаты – инициаторы законопроекта, представители всех фракций Госдумы. Теперь появляется правовое поле для развития отрасли, описываются технологии изготовления вина, его видов и производных, предлагаются экономические инструменты поддержки виноделов, в том числе новые налоговые льготы.

Часть положений закона вступит в силу в 2023 году. Так, будет введен запрет на импортное сырье при производстве отечественного вина. Речь в том числе идет о так называемом балке — дешевом виноматериале, как правило, крайне низкого качества, рассказал «Известиям» председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселёв.

Он считает, что изготовители, которые использовали импортную продукцию для производства вина, успеют адаптироваться к новым правилам.

— С одной стороны, если мы запретим дешевый шмурдяк, то, наверное, вино поначалу может стать дороже. Но если мы будем выращивать свой виноград, расширять площади виноградников, налаживать свое производство разумно, современно и технологично, то это, конечно, приведет к более жесткой конкуренции на рынке. И цена будет снижена , — рассказывал Дмитрий Киселев в интервью «Известиям».

При этом, по его словам, есть риск, что для недобросовестных производителей останется лазейка: они будут импортировать в страну балк в бутылках под видом дешевого вина. По мнению эксперта, эту проблему можно решить за счет введения специального пробкового сбора, который практикуют многие страны. Это специальный акциз для импортных вин. Дмитрий Киселев подчеркнул, что такое решение должно приниматься на уровне правительства, а не в рамках закона.

Никто не против

Ко второму чтению документа депутаты и ведомства подали свыше 140 поправок, но все они были отклонены. Законопроект за один день был принят сразу в двух основных чтениях — в третьем, окончательном, никто из депутатов не высказался против (386 — за, один воздержался).

Как подчеркивали в Госдуме, важно не увязнуть в обсуждениях, а до Нового года принять закон, позволяющий начать воссоздание отрасли. Кроме того, уже с 1 января 2020 года вступают в силу поправки в Бюджетный и Налоговый кодексы, которые предоставляют виноделам право получить новые субсидии , а также налоговые вычеты за использование отечественного сырья. Без базового закона они не начнут работать.

Гендиректор Инкерманского завода марочных вин Лариса Шимчук сказала «Известиям», что закон еще будет меняться — все моменты сложно учесть за один раз. Но в целом для производителей этот документ — событие, «признание отрасли на уровне государства».

Предполагается, что господдержка отрасли позволит расширить площади виноградников в стране с 95 тыс. до 200 тыс. га, дать толчок развитию села, создать новые рабочие места на Кубани, в Крыму и других российских регионах. Кроме крупных предприятий, новый закон предусматривает поддержку небольших хозяйств. Отдельное внимание будет уделяться автохтонным сортам винограда –– тем, что растут только в России.

По словам заместителя генерального директора «Массандры» Елены Коноваловой, новый закон — концептуальный, с его появлением станет выгодно производить напитки из винограда, выращенного именно в России.

— Это не только мера стимулирования, но также и гордость за свое производство, — считает она. — Мы, крымчане, всю жизнь делали вино из винограда, выращенного исключительно на полуострове. Конечно, мы счастливы поддержке. То есть мы будем сажать виноградники, восстанавливать утраченные площади, производить шикарное вино со 150-летней историей.

Гендиректор завода шампанских вин «Новый свет» Алексей Пугачев отметил, что развитие отрасли позволит увеличить ассортимент продукции, улучшить ее качество. Появятся новые вкусы, ароматы и букеты вина, а также новые винодельческие регионы, которые будут привлекать туристов.

— Благодаря мерам поддержки мы рассчитываем заложить виноградники в необходимом количестве. И за счет этого выиграть, в сравнении с существующим положением на рынке, — сказал Алексей Пугачев. — Новые виноградники — это занятость в сельском хозяйстве, к их оборудованию подключится и промышленность.

По мнению гендиректора «Нового света», необходимо также расширить рекламу отечественного вина — это позволит повысить культуру потребления в нашей стране.

Сигнал для инвесторов

Закон о виноградарстве и виноделии можно назвать документом трудной судьбы, рассказывал «Известиям» Дмитрий Киселёв. Чтобы принять его, России понадобилось 30 лет. Причина, по мнению Дмитрия Киселева, заключалась в том, что в отрасли по-быстрому производилось так называемое вино из балка — привозного полуфабриката, который покупался за границей по дешевке. Дальше все это разбавлялось, закислялось, подслащивалось, добавлялся спирт, ароматизаторы и красители, и полученное «вино» разливалось по бутылкам. Всё это приносило немалые доходы тем, кто этим занимался . Ведь чтобы вырастить виноград и получить первый урожай, должно пройти пять лет. А для того, чтобы получить старую лозу, из которой делаются лучшие вина, — десятилетия.

Сейчас, по оценкам Союза виноградарей и виноделов, доля отечественных напитков на магазинных полках составляет 40%, хотя еще 4–5 лет назад она достигала 75%. Более того, лишь треть тихих российских вин производится из отечественного сырья. Новый закон станет сигналом для инвесторов — государство поддерживает отрасль, а значит, вырастут и частные вложения в ее развитие.

Новый закон — отправная точка для возрождения отрасли, уверен и генеральный директор АПФ «Фанагория» Петр Романишин. Последние 15 лет российское виноделие развивалось в значительной степени на энтузиастах — то есть людях, которые смотрели на него не как на бизнес, а как на образ жизни , отметил он.

— Отделение фальсификата, определение «российского вина» и другие нормы создадут более понятные правила игры, в том числе экономические, которые сделают отрасль прибыльной и конкурентоспособной, — считает Петр Романишин. — Даже информация о том, что закон вот-вот ожидается, уже привела к существенному увеличению инвестиций в посадку виноградников за последний год.

Массовая закладка новых виноградников может начаться уже осенью 2020 года, но основное плодоношение произойдёт лишь через пять лет , добавил президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович.

Первоочередная задача — насытить отечественный рынок российскими напитками, пояснил «Известиям» замдиректора ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Александр Панасюк.

Однако в стране уже сейчас есть производители, которые делают вино экспортного уровня. По словам Леонида Поповича, отечественные напитки присутствуют на мировом рынке, правда, в достаточно скромных объемах — не более 1% от внутреннего производства. Он напомнил, что Минсельхоз уже поставил перед производителями новую цель: увеличить этот показатель до 5%.