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Порошенко призвал ввести санкции за поставки российского газа Украине

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Против украинских компаний, подписавших договор с «Газпромом» о прямых поставках газа с 1 января 2020 года, необходимо ввести санкции. Об этом заявил бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко на своей странице в Facebook 22 декабря.

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«Европейская солидарность» будет требовать немедленного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из РФ, что является результатом тайных переговоров в Париже», — таким образом Порошенко прокомментировал информацию СМИ о заключении пятью украинскими компаниями контрактов о прямых поставках газа.

По его мнению, газовые контракты являются не коммерческими, а политическими, так как Россия продает газ «пятой колонне» со значительной скидкой с целью финансирования этих политических партий и «подрыва основ украинской государственности».

Порошенко заявил, что украинская власть перешла те «красные линии», о которых громко предупреждали люди накануне «нормандской встречи» глав России, Украины, Франции и Германии, прошедшей 9 декабря в Париже.

22 декабря сообщалось, что пять украинских компаний заключили контракты с ПАО «Газпром» на поставку газа с 1 января 2020 года. При этом не уточняется, о каких именно компаниях идет речь.

21 декабря правительство Украины опубликовало трехсторонний протокол по газу. «Газпром» и «Нафтогаз» предварительно договорились об условиях и объемах транзитных поставок топлива на ближайшие пять лет. 20 декабря этот протокол был подписан.

В частности, в 2020 году Россия переправит через Украину в Европу 65 млрд куб. м газа, а в 2021–2024 годах — по 40 млрд куб. м. Все формальности стороны намерены уладить до 29 декабря.

Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину истекает 31 декабря 2019 года.

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