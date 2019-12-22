Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.

По его словам, подписание контракта позволит не поднимать цену на газ, а также поможет снизить стоимость коммунальных услуг и отопления. Газовый тариф будет соответствовать европейским стандартам, так как будет привлечена помощь независимого регулятора, пишет «Газета.ру».

Ранее 21 декабря правительство Украины опубликовало трехсторонний протокол по газу. «Нафтогаз» забронирует для своего российского партнера транспортные мощности на пять лет. Их объем составит 225 млрд кубометров при условии конкурентного тарифа на топливо.

20 декабря Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа. Украина подтвердила, что окончательно удастся договориться до конца этого года.

19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что стороны достигли принципиального соглашения по условиям транзита российского газа через украинскую территорию в Европу с 1 января 2020 года.

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил на брифинге, что Москва и Киев договорились о выплате «Газпромом» $2,9 млрд по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. Кроме того, стороны подпишут мировое соглашение по урегулированию судебных претензий Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на $7,4 млрд, чтобы с 1 января начался транзит.