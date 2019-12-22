Лавров заявил о желании Зеленского улучшить отношения с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский хочет позитивных сдвигов в отношениях с Россией, но есть те, кто пытается помешать ему в этом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе «Большая игра» на Первом канале в воскресенье, 22 декабря.

«У меня нет сомнений, что он лично, как человек, политик и президент, этого хочет. И одновременно мы видим, как на Украине есть те, кто всячески пытается помешать ему это сделать и сохранить русофобский настрой во внешней политике, конфликт на Донбассе, который многих устраивает», — цитирует слова Лаврова из телепередачи «РИА Новости».

Российский министр назвал это «прискорбным», отметив, что российская сторона будет готова помочь Зеленскому в той степени, в которой может, в частности, будет побуждать Донецк и Луганск к тому, чтобы они «максимально конструктивно» подходили к выполнению решений, которые будут согласовываться в контактной группе по предложению «нормандского формата».

9 декабря в Париже состоялся саммит лидеров «нормандской четверки», в рамках которого прошла первая отдельная встреча Путина и Зеленского, продлившаяся 1 час 20 минут.

Российский лидер заявил, что переговоры прошли по-деловому. Зеленский отметил, что беседа завершилась «ничьей».

Позже эксперты назвали факт диалога президентов России и Украины выходом на «качественно новый уровень», а также предсказали улучшение отношений двух стран.

В начале ноября депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко раскритиковал украинского лидера, в частности, за то, что Зеленский ничего не сделал, чтобы помешать Дании выдать разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток – 2», отмечает «Газета.ру».

Также парламентарий осудил пассивность президента Украины по отношению к Чехии и Венгрии, чьи лидеры, по мнению Гончаренко, симпатизируют Москве.