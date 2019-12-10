Эксперт назвал выходом на новый уровень встречу Путина и Зеленского

Факт диалога президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского говорит о том, что отношения между двумя государствами вышли на «качественно новый уровень». Об этом во вторник, 10 декабря, заявил заместитель директора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

По словам эксперта, символическое пожатие рук и часовое общение двух лидеров свидетельствуют о том, что с действующей украинской властью есть о чем договариваться. Шаповалов выразил надежду, что позитивное движение будет по ряду пунктов.

«Хочу обратить внимание, что президент Украины говорил на русском языке — это важный символический момент. То, что он пригласил российских журналистов на Украину, — это тоже очень важный момент, сейчас вход для нашей прессы в страну закрыт, и Владимир Зеленский, пригласив наших журналистов, видимо, как-то изменит ситуацию и даст возможность российским СМИ работать на Украине», — цитирует его телеканал «Звезда».

При этом Шаповалов отметил, что продвижение в российско-украинских отношениях идет очень медленными темпами. Надежда на улучшение есть, но рассчитывать на то, что оно будет фундаментальным и качественным, пока еще рано, считает он.

«То, что будет дальше, нужно будет анализировать, потому что нужно судить не по словам, а по делам. Первым испытанием будет то, насколько до конца декабря Украина выполнит те обязательства, которые она взяла в рамках «нормандского саммита», — добавил эксперт. По его словам, можно сказать, что определенная нормализация отношений возможна, если это произойдет.

9 декабря в Париже прошел саммит лидеров «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции.

По итогам переговоров были достигнуты договоренности о законодательном закреплении «формулы Штайнмайера» на Украине, продлении особого статуса Донбасса, о прекращении огня в регионе до конца года и разведении сил на трех участках линии соприкосновения.

В рамках саммита состоялась первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского, продлившаяся 1 час 20 минут.

По словам российского лидера, переговоры прошли по-деловому. Зеленский также поделился впечатлениями от встречи. Он заявил, что переговоры с Путиным завершились «ничьей», передает НСН.