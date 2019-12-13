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В Крыму предсказали улучшение отношений России и Украины

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Украина показала свою неспособность существовать в рамках антироссийского курса, а потому в отношениях между Москвой и Киевом произойдут перемены, заявил вице-премьер крымского правительства, постпред Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.

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«Мы придем к объективной необходимости того, что отношения с Украиной будут меняться. Украина показывает, что она не может нормально существовать во вражде с Россией и сама с собой», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Также Мурадов предположил, что вскоре изменится и оценка событий «евромайдана», состоявшегося на Украине в 2014 году. По его мнению, это произойдет благодаря новым тенденциям в международной политике.

«Появляются очень серьезные материалы на самой Украине. Это доказательство того, что ситуация вокруг оценки «майдана» именно как госпереворота будет меняться», — считает вице-премьер.

Он отметил, что такая оценка «майдана» выгодна президенту Украины Владимиру Зеленскому, так как дает козырь ему — в противостоянии с националистами, а также президенту США Дональду Трампу — в противостоянии с Демократической партией, при которой был организован госпереворот.

Сторонники евроинтеграции вышли на майдан Незалежности (площадь Независимости — рус.) в Киеве 21 ноября 2013 года после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже на площади стали происходить стычки между радикалами и силовиками. 20 февраля на площади произошла стрельба, в ходе которой погибли 53 человека. Власти Украины возложили ответственность за произошедшее на «режим» возглавлявшегося тогда страну Виктора Януковича. При этом бывший украинский лидер подчеркивал, что стрельба была спланирована радикалами для свержения легитимного руководства страны.

В результате смены власти, произошедшей в феврале 2014 года, Янукович покинул страну. Украину возглавил Петр Порошенко, который начал курс на евроинтеграцию и разрыв связей с Россией.

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