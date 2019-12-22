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NASA и Boeing успешно посадили Starliner после неудачной стыковки с МКС

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Фото: youtube.com/NASA
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Корабль Starliner успешно приземлился на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщил ведущий трансляции на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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«Boeing CST-100 Starliner благополучно приземлился в космической гавани Уайт-Сэндс, штат Нью-Мексико, в 7:58 (15:58 мск), завершая свои орбитальные летные испытания», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на 10:00 (18:00 мск) назначена совместная пресс-конференция NASA и Boeing.

20 декабря руководство NASA отменило запланированную на 21 декабря стыковку Starliner с МКС. Представители NASA и Boeing заявили, что попытаются вернуть корабль на Землю за два дня. Он должен приземлиться на посадочной площадке в пустыне Нью-Мексико.

Директор NASA Джим Брайденстайн подтвердил, что нештатная ситуация на Starliner была вызвана сбоем в системе подсчета полетного времени. Из-за этого корабль израсходовал больше топлива, чем предполагалось.

Starliner впервые выполнил старт к МКС в беспилотном режиме 20 декабря. Корабль стартовал в 6:36 по местному времени (14:36 мск). Запуск был произведен с комплекса Space Launch Complex 41 ВВС США на мысе Канаверал во Флориде при помощи ракеты-носителя Atlas V.

Основной целью запуска являлась стыковка с МКС и подтверждение способности корабля к самостоятельному полету.

4 декабря в статье издания The Hill высказывалось мнение, что запуск коммерческих пилотируемых кораблей NASA станет «началом конца России как космической силы». В «Роскосмосе» в ответ напомнили, что в США давно обещают запустить свой корабль, но «по-прежнему закупают места на российских «Союзах».

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