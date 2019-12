Маск поддержал Boeing после инцидента с запуском Starliner

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск пожелал удачи корпорации NASA и Boeing с посадкой их беспилотного космического корабля CST-100 Starliner после того, как тот не сумел достичь своей цели и пристыковаться к Международной космической станции (МКС). Об этом бизнесмен написал в комментариях к записи NASA в Twitter в субботу, 21 декабря.

«Орбита трудна. Наилучшие пожелания для посадки и быстрого восстановления к следующей миссии», — написал Маск.

Orbit is hard. Best wishes for landing & swift recovery to next mission.