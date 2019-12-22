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В рождественской лотерее в Испании разыграют €2,4 млрд.

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Фото: REUTERS/Juan Medina
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Призовой фонд традиционной испанской Рождественской лотереи El Gordo («Толстяк») составил €2,380 млрд. Розыгрыш билетов проходит в воскресенье, 22 декабря.

Отмечается, что на сайте El Gordo уже опубликована выигрышная комбинация главного приза в размере €4 млн. Помимо этого стали известны обладатели призов на €1,25 млн., €500 тыс. на €200 тыс.

Счастливые билеты продали в городах Таррагона, Саламнка, Аликанта, Мурсия, Барселона и Мадрид.

Рождественская лотерея проводится в Испании с 1812 года. Это одна из старейших лотерей с одним из самых больших призовых фондов. В розыгрыше билетов, по информации «РИА Новости», принимают участие 65% населения Испании.

Ранее 26 ноября 42-летний житель Великобритании выиграл £105 млн (более $135 млн) в национальную лотерею EuroMillins.

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