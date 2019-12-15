В Канаде разыграли лотерейный билет с выигрышем $6,8 млн

В Канаде разыграли лотерейный билет на сумму 9 млн канадских долларов ($6,8 млн). Об этом сообщается на сайте компании OLG, которая проводит розыгрыш.

Победителями стали обладатели номеров 9, 12, 17, 23, 41 и 44. Бонусное число — 3. Как сообщили ТАСС в компании, победителем лотереи стал житель канадской провинции Квебек.

Также был разыгран утешительный приз в размере 1 млн канадских долларов ($760 тыс.) Билет победителя был продан в провинции Онтарио.

Отмечается, что по правилам лотереи «6 из 49» победителям лотереи необходимо предоставить билет, чтобы забрать приз. Имя счастливчика становится достоянием общественности.

В ноябре сообщалось, что строитель из Великобритании Стив Томсон выиграл £105 млн (более $135 млн) в национальную лотерею EuroMillions. Его выигрыш является девятым по величине в истории лотереи.