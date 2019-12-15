Прямой эфир

В Канаде разыграли лотерейный билет с выигрышем $6,8 млн

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Канаде разыграли лотерейный билет на сумму 9 млн канадских долларов ($6,8 млн). Об этом сообщается на сайте компании OLG, которая проводит розыгрыш.

Победителями стали обладатели номеров 9, 12, 17, 23, 41 и 44. Бонусное число — 3. Как сообщили ТАСС в компании, победителем лотереи стал житель канадской провинции Квебек.

Также был разыгран утешительный приз в размере 1 млн канадских долларов ($760 тыс.) Билет победителя был продан в провинции Онтарио.

Отмечается, что по правилам лотереи «6 из 49» победителям лотереи необходимо предоставить билет, чтобы забрать приз. Имя счастливчика становится достоянием общественности.

В ноябре сообщалось, что строитель из Великобритании Стив Томсон выиграл £105 млн (более $135 млн) в национальную лотерею EuroMillions. Его выигрыш является девятым по величине в истории лотереи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Житель Казахстана выиграл $1 млн и не забрал деньги
Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019