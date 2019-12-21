В Совфеде рассказали о «сладкой сказке» Зеленского

Сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Владимир Зеленский рассчитывает на «сладкую сказку», в которой США будут вкладываться в его страну.

Так парламентарий прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины о важности привлечения американских инвестиций в экономику страны.

Джабаров отметил, что надежды Киева понятны, однако Вашингтон не станет вкладываться в экономику «государства с нестабильным режимом».

«А Украина — именно такое государство. Так что думаю, что это некая сладкая сказка, на которую рассчитывает украинский лидер», — резюмировал он.

В пятницу, 20 декабря, сенат США принял оборонный бюджет страны в размере $738 млрд. Он включает в себя помощь Украине на сумму $300 млн.

8 декабря стало известно, что администрация США при принятии решения о выделении военной помощи Украине будет учитывать, ведется ли в этой стране борьба с коррупцией.

22 сентября американский лидер Дональд Трамп выступил с призывами к Германии, Франции и другим странам ЕС выделять больше денег для поддержки Киева.