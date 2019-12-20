Путин рассказал о неизменной традиции пугать Запад Россией

Запад пугали Россией в прошлом и пугают сейчас, заявил российский лидер Владимир Путин. Об этом он сказал в пятницу, 20 декабря, в ходе неформального саммита глав СНГ, представив коллегам рассекреченные документы времен Великой Отечественной войны.

«И в прошлом, и сейчас пугают Россией. И царской, и советской, и современной. Ничего не меняется. Неважно, какая она — смысл сохраняется», — цитирует Путина «РИА Новости».

Президент также добавил, что с целью ослабления позиций СССР западные деятели XX века даже согласились на сделку с фашистской Германией, чему есть документальные подтверждения.

30 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал Россию главной угрозой для альянса. По его словам, Москва становится всё более напористой, модернизирует ядерное вооружение и якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В Москве отмечали, что альянсу необходимо иметь «образ врага», чтобы оправдывать свое существование и наращивать военный контингент в Восточной Европе вблизи границ с Россией.

4 декабря президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия не является врагом Североатлантического альянса.

15 декабря помощник польского президента Кшиштоф Щерский в интервью Reuters отметил, что Польша не выступает за обострение отношений России и Запада, так как сама может от этого пострадать.