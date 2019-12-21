«Я еще удивлю всех своим русским»

Экс-защитник «Нью-Йорк Никс» Рон Бэйкер постепенно адаптируется в европейском баскетболе. В Евролиге средние показатели новичка ЦСКА составляют скромные 3,6 очка и 1,1 передачи, но он полезен в защите и постепенно выходит на свой высокий снайперский уровень (9/20 — трехочковых) . До перехода в стан армейцев американец провел 92 матча в NBA, он один из наиболее известных баскетболистов своего поколения. При участии Рона Бэйкера не самый прославленный колледж «Вичита Стэйт» трижды выигрывал конференцию, дважды попадал в число 16 сильнейших команд NCAA, а в 2013-м сотворил сенсацию, пробившись в «Финал четырех». В 2015-м баскетболист принял участие в Панамериканских играх в составе сборной США, завоевав бронзовую медаль.

После победы ЦСКА над «Црвеной Звездой» Рон Бэйкер дал интервью «Известиям». Он рассказал об адаптации в Москве, изучении русского языка с помощью Google-переводчика и феерической игре Майка Джеймса в Евролиге.

— Как ваш русский язык? Появились любимые выражения?

— Да, я стараюсь учить какие-то базовые слова, устойчивые выражения, чтобы самостоятельно сходить в магазин или объясниться в какой-то ситуации. Я знаю «привет», «хорошо», «как дела?», «быстро», «скорей домой», «тренировка»… Чувствую, что постепенно начну говорить и еще удивлю всех своим русским (смеется).

— Уже появились любимые места в Москве?

— Мне нравится пара кафе, особенно ресторан рядом с Красной площадью. Там вкусная еда, персонал отлично говорит по-английски. Мы с моей девушкой любим сходить туда, когда есть время. Если говорить не про еду, то, конечно, очень красивые места — ГУМ, Храм Василия Блаженного, очень интересное место — ВДНХ. Я был поражен площадью этого музея и величием павильонов. Я почитал историю ВДНХ, и это интересно. Надо будет доехать туда еще и в теплое время года.

рон Фото: Профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА Москва

Вообще здесь очень классно. Москва — один из лучших городов на земле.

— Как вам погода в столице?

— У меня нет любимой погоды, поэтому я спокойно отношусь к любой температуре. В моем родном штате солнце светит тоже не постоянно. Я закупился теплой одеждой, пока она не пригодилась. Но мне сказали, что температура еще может упасть до -20 градусов.

— Кто ваш лучший друг в ЦСКА?

— Не очень корректно выделять кого-то одного. Для меня лучший друг — это человек, с которым я вырос, начинал играть в баскетбол, ездил в отпуск… В ЦСКА же я только узнаю ребят, и они все потрясающие. Больше всех общаюсь с Андреем Лопатиным. Мы с ним много тренируемся вместе. Он очень веселый парень и помогает мне учить русский с помощью Google-переводчика. Еще я много общаюсь со всеми американцами и Семеном Антоновым. Вообще русские игроки — очень доброжелательные и помогают мне адаптироваться в команде. Очень им признателен за это.

— Ваши родители прилетят к вам на Рождество?

— Да, мы встретим этот праздник в семейном кругу, и это очень приятное событие для меня.

рон Фото: Профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА Москва

— Давайте перейдем к баскетболу. Как проходит ваша адаптация в ЦСКА?

— Когда мы общались с вами перед началом сезона, я отмечал, что не знаю, чего от себя ждать. Ведь я пропустил много времени из-за травмы и мне потребовался какой-то период, чтобы вновь ощутить игровой ритм, почувствовать партнеров, вспомнить бросок. Мне кажется, сейчас я только выхожу на свой привычный уровень и готов процентов на 90%. Когда я буду готов на все 100%, то стану приносить еще больше пользы коллективу. Я очень благодарен Димитрису Итудису, который поверил в меня и не заставлял форсировать подготовку.

— Впечатлены уровнем Евролиги?

— Я знал, что он высокий, и мои ожидания подтвердились. В Евролиге нет проходных команд, везде играют очень серьезные баскетболисты и в каждом матче надо выкладываться по полной, чтобы выиграть.

Плюс Евролига дарит возможность попутешествовать по Европе. До перехода в ЦСКА я не бывал в Старом Свете, и для меня это отличный бонус — посмотреть на Европу. Пусть в основном и из окна автобуса.

— Что скажете о европейских фанатах?

— Они крутые. В Штатах многие приходят на баскетбол, чтобы развлечься, поесть вкусной еды, поучаствовать в конкурсах… В Европе же есть ощущение, что люди поглощены игрой и это единственное, что их интересует. Почувствовал это в Витории, Стамбуле, Мадриде... Очень жду выездов в Каунас и Белград, где самые большие арены Европы.

рон Фото: Профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА Москва

— В этом году ЦСКА играет неровно. Армейцы могут на выезде разгромить фаворита турнира — «Барселону», но уступить дебютанту — «Виллербану». У вас есть объяснение этому?

— На этот вопрос лучше ответят тренеры, но мне кажется, что постепенно мы выходим на хороший уровень и становимся всё более и более стабильными.

— Лидером ЦСКА прогнозируемо стал Майк Джеймс. Что скажете про него?

— Майк — очень сильный игрок. Он приносит команде много пользы, особенно в тяжелые моменты. Мне есть чему поучиться у него. Как, впрочем, и у других игроков ЦСКА.

— Джеймс способен вернуться в NBA и получить более весомую роль, чем была у него в «Новом Орлеане»?

— Думаю, у него есть всё, чтобы заиграть в NBA.

— Потеря Уилла Клайберна сильно отразилась на команде?

— Нам тяжело без Уилла, но это баскетбол — очень травмоопасный вид спорта. Сложно пройти сезон, чтобы не потерять кого-то из партнеров из-за повреждения. Конечно, с ним нам было бы легче, учитывая, что он очень сильный форвард, с отличной статистикой. Но мы постараемся добиться поставленных целей и действующим составом.