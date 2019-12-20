Казанский отбор: УНИКС вышел в топ-16 и рассчитывает на усиление

Казанский УНИКС продолжит борьбу в топ-16 Еврокубка. Другой российский участник второго по значимости клубного баскетбольного турнира Старого Света — «Локомотив-Кубань» — не смог преодолеть первый групповой раунд. Хотя перед стартом сезона краснодарцы наряду с итальянским «Виртусом» и испанской «Уникахой» считались фаворитами. Вылет «Локо» обиден вдвойне, учитывая, что в этом сезоне значимость Еврокубка серьезно увеличилась — путевку в следующий розыгрыш Евролиги получит не только его победитель, но и финалист.

В 10 предыдущих розыгрышах Еврокубка наши команды четыре раза брали трофей. Последний раз это сделали подмосковные «Химки» — в сезоне-2014/15. Очень близок к титулу был и «Локомотив-Кубань» в сезоне-2017/18, но, выиграв буквально все матчи до финала, он драматично уступил там турецкой «Дарушафаке» под руководством Дэвида Блатта (0:2 — в серии). На этот раз «Локо» тоже остановил представитель Турции.

В заключительном туре первого группового этапа краснодарцев устраивала только победа над «Тофашем», но добиться ее не удалось. «Локо» уступил с минимальной разницей (90:92) и впервые за долгие годы так рано вылетел из еврокубков.

Впрочем, поражение в Турции нельзя назвать решающим фактором неудачи «железнодорожников». Четыре поражения подряд в конце октября – середине ноября поставили команду на грань провала, а также стоили работы итальянскому тренеру Луке Банки. Его сменил Богдан Карайчич (и.о.), а уже на его место пришел Евгений Пашутин. Под руководством российского специалиста «Локо» выиграл у сильного «Партизана» и стал хозяином своей судьбы. Но матч-триллер в Бурсе закончился в пользу хозяев.

— Тренерские рокировки не позволили «Локо» выйти в следующий раунд, — рассказал «Известиям» президент Единой лиги Сергей Кущенко. — Команда долго искала свою игру. Думаю, что решающим стало домашнее поражение от «Тофаша» в пятом туре, когда турки выиграли матч трехочковым на последних секундах. Это надломило команду. Хотя шанс и был в последнем матче, когда последнюю атаку можно было провести более организованно. Но таков баскетбол… К большому сожалению, клуб, который выигрывал Еврокубок, удачно играл в Евролиге, не прошел даже в топ-16. Этого никто не ожидал.

Таким образом, «Локо» теперь сосредоточится на Единой лиге, где команда идет на четвертом месте (шесть побед — четыре поражения).

— Не думаю, что вылет из Еврокубка лишит мотивации легионеров «Локо», — подчеркнул Сергей Кущенко. — Профессиональные игроки, тренеры, менеджмент клуба не могут даже думать о таких вещах, наоборот, у них должно быть желание доказать себе и болельщикам, что они достойны большего. Считаю, у них есть хорошие шансы достойно выступить в Единой лиге.

На первом групповом этапе не блестяще шли дела и у УНИКСа. Казанцы начали с пяти побед в шести матчах, но затем последовали три осечки подряд. Правда, перед последним туром команде Димитриса Прифтиса было практически гарантировано спасительное четвертое место в группе. Но, чтобы получить более легкий жребий в топ-16, российскому клубу надо было обыгрывать «Дарушафаку», что он и сделал при домашних трибунах (71:68). В итоге УНИКС занял первую строчку в группе C.

— Пока нам не хватает стабильности, — отметил в разговоре с «Известиями» президент УНИКСа Евгений Богачев. — У нас есть девиз «Напролом», но команда не всегда ему соответствует, чередуя отличные матчи с посредственными. Поэтому мы мониторим рынок и при возможности еще попробуем усилиться. При этом скажу, что в декабре у нас заметно улучшилась защита. Это радует, теперь бы разобраться с точностью бросков. Особенно со штрафными.

В топ-16 УНИКС сыграет с французским «Монако», турецким «Галатасараем» и литовским «Ритасом».

— Серьезная группа, но надеюсь, что мы займем первое или второе место, — сказал Евгений Богачев. — В этом году в Еврокубке очевидный фаворит — «Виртус», у всех остальных команд примерно одинаковый уровень, так что борьба будет интересной.

«Виртус» тренирует экс-наставник сборной Сербии, великий в прошлом баскетболист Саша Джорджевич, а за команду выступает один из лучших европейских игроков последнего десятилетия, экс-разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич.