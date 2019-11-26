«Когда узнавали зарплаты русских футболистов, теряли интерес»

«Баскония» — один из самых стабильных баскетбольных клубов Европы. Клуб из Витории обладает довольно скромным бюджетом, по меркам Евролиги, но каждый год показывает высокие результаты. За последние пять лет баски четыре раза выходили в плей-офф (топ-8) самого престижного клубного турнира континента, а в сезоне-2015/16 играли в «Финале четырех» в Берлине. Летом «Баскония» рассталась со своими ведущими игроками — Венсаном Пуарье, Йоханнесом Фойгтманном, Дарреном Хиллиардом и Марселиньо Уэртасом. Тем не менее клуб вновь показывает очень уверенный баскетбол и будет бороться за выход в четвертьфинал.

Феномен команды из небольшого испанского города «Известиям» раскрыл директор «Басконии» и футбольного «Алавеса» Пабло Ортис, с рабочим визитом посетивший офис Российской федерации баскетбола (РФБ). В ходе беседы он назвал имя следующего игрока басков, который уедет в NBA, рассказал о человеческих качествах лидера ЦСКА Майка Джеймса и самом высокооплачиваемом баскетболисте в истории клуба. Пабло Ортис также отметил, что был удивлен высоким зарплатами российских футболистов, выступающих в клубах РПЛ.

— В межсезонье сразу два игрока перебрались из «Басконии» в ЦСКА. Получил ли ваш клуб какую-то финансовую компенсацию за Йоханнеса Фойгтманна и Даррена Хиллиарда?

— Они покинули клуб как свободные агенты. Увы, в европейском баскетболе переход игрока из одной команды в другую очень редко сопровождается серьезной денежной компенсацией. Как в том же футболе. Что касается Фойгтманна и Хиллиарда, то они заслуживают только слов благодарности от нас. Это очень качественные игроки, большие профессионалы. Они принесут много пользы московскому клубу.

Фото: Единая лига ВТБ/Ира Сомова Майк Джеймс

— Новая звезда ЦСКА Майк Джемс (в среднем набирает по 19,1 очка в играх Евролиги) тоже успел поиграть в вашем клубе. Что скажете об игровых и человеческих качествах американца?

— Самое большое преимущество Майка — его взрывная игра на площадке. Он не боится брать инициативу на себя, атаковать в сложных ситуациях. Если умело использовать его сильные стороны, можно выиграть много матчей. Джеймс способен повести команду за собой, в том числе такого гранда, как ЦСКА. А на это, согласитесь, способны единицы.

Что касается его человеческих качеств, то он очень умен. Как игрок и как личность. Разговоры о том, что у него сложный характер или он слишком слишком зациклен на себе, — сильно преувеличены. По крайней мере, в «Басконии» к нему никогда и ни у кого не было претензий.

— К экс-игроку «Филадельфии» и «Кливленда» Нику Стаускасу был высокий интерес в Европе. Например, известно, что его очень хотел подписать «Локомотив-Кубань». За счет чего вам удалось убедить защитника переехать в Виторию?

— Самое главное наше преимущество заключается в том, как мы умеем развивать игроков. Для нас это в приоритете. Тот же Фойгтманн, Пуарье и многие другие ребята, которых мы находили в очень скромных командах, после выступления за «Басконию» шли на повышение. Каждому новичку мы предлагаем четкий проект, где расписано, как мы видим его развитие в нашей системе, участие в игре команды, индивидуальные и командные задачи. Ник Стаускас выслушал наши доводы и дал согласие на переход. Это прекрасный снайпер, который долгое время был травмирован, никогда не играл в Европе. Ему еще потребуется немного времени на адаптацию, но, думаю, после Нового года он уже сможет показать свой лучший баскетбол.

— Вы упомянули Венсана Пуарье. Он действительно пришел в вашу команду неизвестным центровым из чемпионата Франции и теперь получил шанс проявить себя в NBA. Расскажите, кто решил сделать ставку на Венсана и как проходило расставание с ним?

— Последние годы мы играем на уровне команд Евролиги с крупными бюджетами: ЦСКА, «Барселоны», «Реала», «Маккаби», «Фенербахче», «Химок», «Милана»… Их финансовые возможности гораздо выше, чем у нас. Поэтому мы должны искать способы, как нивелировать эту разницу, и действовать иначе. Наша скаутская служба постоянно находится в работе, много специалистов колесят по миру и ищут талантливых игроков. И нам часто удается находить баскетболистов, которые выстреливают. Да, у нас бывают и ошибки. Но это часть нашей работы — те риски, которые мы берем на себя. Иначе действовать мы не можем.

Уверен, что следующей звездой, уехавшей из «Басконии» в NBA, станет Юссуфа Фалль (223 см, 100 кг. — «Известия»). Дайте ему немного времени проявить себя, и он вас приятно удивит.

— На ваш взгляд, Пуарье готов к игре в NBA прямо сейчас? Не рано ли он уехал?

— На мой взгляд, Венсан уехал в подходящий момент. Он отлично двигается, быстро бежит в раннее нападение, обладает отличным броском, доминировал на своей позиции в Евролиге. Что еще нужно для современной NBA? Понятно, что пока он играет в «Бостоне» немного, но кто из игроков Евролиги приезжал в NBA и с ходу начинал показывать там суперрезультаты? Так что он еще возьмет свое.

— Таким игроком стал Лука Дончич, которого уже сравнивают с легендами NBA?

— Дончич — это отдельная история. Такие таланты, как он, рождаются раз в 10, а возможно, и в 100 лет.

— Способен ли новый центровой команды Майкл Эрик повторить путь Пуарье?

— Главное преимущество Майкла — умение играть в защите, четко действовать на подстраховке, а также его высочайшая дисциплинированность. Своей работой на паркете он заряжает партнеров, мотивирует их быть лучше.

— Как вам каждый год удается удержать капитана Торнике Шенгелию? Наверняка вам часто поступают предложения по его кандидатуре?

— Мы прекрасно понимаем, что наступит день, когда Торнике покинет «Басконию». Конечно, хотелось бы, чтобы этот момент наступил как можно позже (смеется). За пять лет он стал неотъемлемой частью клуба, нашим символом, можно даже сказать, инфлюенсером. Он очень близок к руководству клуба, и если Шенгелия скажет, что хочет уйти, то мы не будем чинить ему препятствий.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев Венсан Пуарье

— Финалисты чемпионата мира из сборной Аргентины Патрисио Гарино и Лука Вильдоса должны взять на себя более важную роль в новом сезоне?

— Для них этот сезон будет очень сложным, ведь у них практически не было отпуска из-за ЧМ-2019. Физические кондиции не безграничны, и спад обязательно наступит. Но что Патрисио, что Лука — настоящие бойцы. Они сделают всё, что в их силах, чтобы приносить нам победы. Они дошли до финала ЧМ и сыграют на Олимпийских играх – 2020, это говорит лишь о том, что мы сделали правильный выбор, подписав ребят.

— Если вернуться к истории «Басконии», кто был самым высокооплачиваемым игроком?

— Мне сложно ответить на этот вопрос точно. Но, насколько я помню, это должен быть Луис Скола или Тьяго Сплиттер. Но они заслуживали каждый свой цент — это два великих чемпиона, а Скола до сих пор выступает на потрясающем уровне. Также у нас играли такие великие баскетболисты, как Пабло Приджиони, Арвидас Мацияускас, Хосе Кальдерон, Андрес Носиони… Они долго выступали в Витории и росли не только в игровом плане, но и по уровню зарплаты.

— Панируете ли как-то по-особому встретить Луиса Сколу, когда его «Милан» приедет в Виторию?

— Конечно, это будет очень сентиментальный момент. Луис повзрослел и вырос на глазах наших болельщиков, которые очень любят его.

— В мае 2019 года Витория приняла у себя «Финал четырех». Насколько это было успешное событие для города и вашего клуба?

— Начну с того, что провести «Финал четырех» — желание всех жителей нашего города. Мы хотели этого всем сердцем, и все, кто побывал на этом празднике баскетбола, могут сказать, что тот уикенд прошел на высшем уровне. В плане логистики, и атмосферы в городе, и непосредственно готовности самой арены. Для нашего города это большое событие, можно сказать, историческое.

— «Баскония» — главный символ Витории?

— Да, вы не ошибаетесь. Впрочем, то же самое я могу сказать и про футбольный «Алавес». При довольно скромном бюджете команда неплохо выступает в Ла Лиге, в сезоне-2016/17 дошла до финала Кубка Испании. И, если вы помните, в сезоне-2000/01 играла в решающем матче Кубка УЕФА (в финале клуб из Витории уступил «Ливерпулю», со счетом 4:5. — «Известия»).

— «Алавес» когда-нибудь интересовался российскими игроками?

— «Алавес», так же как и «Баскония», имеет отличный скаутский отдел. Мы рассматриваем игроков со всего мира. Понимая всю связь российского футбола с испанским, учитывая, сколько россиян удачно выступали в Ла Лиге, естественно, мы наблюдаем за вашим рынком и видим много талантливых игроков. Но, как человек, отвечающий за чистую коммерцию, могу сказать, что мы не можем платить им такие зарплаты, как клубы РПЛ. Например, клуб уровня «Атлетико» мог бы себе это позволить. Мы же руководствуемся другими принципами.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов Торнике Шенгелия

— То есть когда вы узнали, сколько получают ваши игроки в клубах РПЛ, ваш интерес быстро угас?

— Да. Честно, я был удивлен этим цифрам.

— Насколько высок кредит доверия к тренеру «Басконии» Велимиру Перасовичу?

— Как функционер я воздержусь от ответа. Как фанат команды могу сказать, что Перасович отлично делает свою работу. Мы верим, что он сможет полностью реализовать свой тренерский талант. Это его второй приход в клуб, он очень любит «Басконию» и готов ночевать на работе, чтобы мы добивались высоких результатов. К тому же не забывайте, что Перасович был прекрасным игроком, чемпионом мира и Европы, призером Олимпийских игр. В составе нашего клуба он отыграл четыре сезона. Поэтому можно сказать, это его родная команда.

— Какие задачи стоят перед «Басконией» в этом сезоне?

— Мы должны бороться в каждом матче и стремиться к самым высоким целям. В Кубке, чемпионате Испании, Евролиге. Для нас нет проходных игр, мы не делим их на важные и неважные.