«Для возвращения славы российского баскетбола хороши любые активности»

В ноябре Международная федерация баскетбола (ФИБА) назвала четыре мужские и четыре женские команды, которые напрямую квалифицировались в олимпийский турнир по баскетболу 3х3 в Токио-2020. Еще по четыре команды определятся по итогам отборочного турнира. У мужчин прямые путевки на Игры-2020 получили три лучшие страны по мировому рейтингу (Сербия, Россия, Китай) и сборная Японии, как хозяйка Игр. У женщин — четыре лучшие страны по рейтингу (Россия, Китай, Монголия, Румыния). При этом в обоих случаях действовало ограничение: попасть в Токио-2020 напрямую могло не более двух команд от каждого континента.

Баскетбол 3x3 впервые будет представлен на Олимпийских играх. При подготовке к важнейшему турниру четырехлетия игроки, претендующие на участие в Играх-2020, могут набраться практики в Единой лиге Европы 3х3 (ULE 3x3). Ее новый сезон стартует уже в январе 2020 года, но по итогам декабрьского турнира в Гродно сразу две команды получат путевки в основную сетку ULE 3x3. Об ожиданиях от предстоящего сезона «Известиям» рассказал генеральный директор ULE 3x3, экс-арбитр категории FIBA Сергей Фомин.

— В начале ноября завершился юбилейный, десятый сезон мирового тура FIBA 3х3, а команды уже думают о подготовке к сезону наступающему. C какими проблемами сталкиваются лучшие сборные мира в зимний период?

— Календарь FIBA по баскетболу 3х3 начинается в апреле-мае. До этого времени топовым командам централизованно сложно получить соревновательную практику. ULE 3x3 выполняет функцию межсезонного турнира и занимает свою нишу. Анализ прошлого года и отзывы участвовавших команд показывают, что эта лига помогает готовиться к Мировому туру в период с января по апрель.

— В чем принципиальные различия по сравнению с первым сезоном лиги?

— Мы детально проанализировали все наши недочеты первого сезона и приложили максимум усилий для того, чтобы их устранить во втором сезоне ULE3x3, сделать лигу еще более насыщенной и привлекательной. Во-первых, количество команд с восьми увеличивается до 12. Не буду раскрывать все подробности, могу лишь перечислить страны-участницы: Словения, Нидерланды, Литва, Швейцария, Беларусь, Россия, Латвия, Польша, Сербия, и это еще не полный список возможных участников.

В прошлом же году у нас были представители шести стран, включая Россию. Важно добавить, что Единая лига нужна не только странам, которые напрямую попали на Олимпиаду (Сербии и России), но и сборным Латвии, Нидерландов и Литвы, которые будут готовиться к квалификации Игр именно через Единую лигу Европы.

Условия размещения и питания спортсменов во время туров в Санкт-Петербурге также претерпели изменения в лучшую сторону. Мы договорились о партнерстве с одним из отелей в Северной столице, где игрокам будет предоставлена шикарная спа-зона с бассейном, джакузи и саунами. Это поможет быстрее восстанавливаться.

Фото: Полина Стучинская

— Получается какая-то закрытость лиги. Есть 12 топ-команд, а что делать тем, кто «дышат» им в спину?

— 15 декабря в Гродно состоится отборочный этап. На нем будет разыграна прямая путевка в ULE 3x3, также по итогам этого мини-турнира мы дадим wild card (особое приглашение) одному из участников.

— Какой состав планируется на туре в Гродно?

— Grodno Tour разыграют между собой 12 команд — шесть российских и шесть иностранных. Набор команд еще продолжается. Чтобы принять участие в отборе, представителям команд надо заполнить заявку на нашем официальном сайте и предоставить лиге всю требующуюся о ней информацию. В течение нескольких дней мы свяжемся с представителем и объявим о своем решении.

— Рейтинг FIBA 3x3 будет учитываться при отборе команд?

— Мы будем не только отталкиваться от места команды в мировом рейтинге FIBA 3x3, но и смотреть на действительность спортивного уровня в России. Я уверен, что это могут быть команды не только из Москвы, Санкт-Петербурга, но и из Владивостока, Новосибирска, Иркутска, Перми, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Краснодара, Ростова и многих других городов РФ. Считаю, что Grodno Tour дает возможность командам из вышеперечисленных городов напрямую попасть во второй сезон ULE 3x3 и заявить о себе на весь мир. В прошлом году, кстати, этого удалось добиться команде ЦОП «Динамо-РосЭнергоАтом».

В дополнение ко всему мы выделяем своего рода «финансовый» wild card в дивизион Future — второго сезона ULE 3x3. Одна из команд напрямую попадает во второй дивизион ULE3x3, а лига оплачивает проживание и питание во время туров. Помимо этого, команда получает скидку на организационный взнос в размере 65 тыс. рублей.

— Какие призовые ждут победителей и призеров за тур во втором сезоне Единой лиги Европы 3х3?

— За первое место команда получает $2,5 тыс., за второе — $1,5 тыс., за третье — $1 тыс. и за четвертое — $0,5 тыс. Кому-то это может показаться несущественным изменением, если сравнивать с мероприятиями FIBA 3x3. Но не стоит забывать, что мы только на стадии становления. Лига движется и развивается планомерно вместе со всеми условиями и составляющими.

— На каких ресурсах будет показан второй сезон ULE 3x3?

— Второй сезон является для нас более значимым и ответственным еще и потому, что мы выходим на крупнейший федеральный спортивный канал. Второй день каждого тура (плей-офф) будет транслироваться в прямом эфире на «МАТЧ ТВ Страна». Таким образом, мы дополнительно хотим популяризировать новый олимпийский вид спорта и показать баскетбол 3х3 широкой аудитории в новом свете. К тому же у ULE 3x3 появится собственное мобильное приложение. В нем можно будет увидеть уникальный контент, который просто не помещается в наши социальные сети. Карты раскрывать не буду, но всем должно понравиться.

— Чем вас так привлек баскетбол 3х3?

— Я и вся наша команда желают только одного — чтобы баскетбол 3х3 и 5х5 развивались. Мы на самом деле не разделяем эти дисциплины — не будем отрицать тот факт, что вся наша команда пришла из баскетбола 5х5. Мы хотим, чтобы новая олимпийская дисциплина росла и укреплялась. По существу, баскетбол есть баскетбол и неважно, на одно кольцо или на два. Да, есть существенная разница трактовки в плане физического контакта, динамики игры, определенной тактики, но для возвращения былой славы российского баскетбола хороши любые активности.