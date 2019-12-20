Медик призвал отказаться от излишеств на новогоднем столе

Людям с рядом заболеваний стоит отказаться от традиционных новогодних блюд, рассказал 20 декабря заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта Московского клинического научного центра Дмитрий Бордин.

По его словам, традиционно в новогодние праздники у людей наблюдаются острый панкреатит, обострение язвенной болезни, сопровождающееся пенетрацией и кровотечением. Медик отметил, что при некоторых заболеваниях необходимо отказаться от такого традиционного новогоднего угощения, как красная икра.

«Икра — это продукт достаточно жирный, поэтому обычно на него может реагировать билиарная система, желчный пузырь, особенно если есть желчнокаменная болезнь. Употребление икры может спровоцировать острый приступ панкреатита, особенно если всё это сочетается с обильным употреблением другой еды и большим количеством алкоголя», — приводит слова Бордина «Ридус».

Он также рассказал, что употребление мандаринов в пищу может спровоцировать изжогу, если у человека есть рефлюксная болезнь, такую же реакцию может вызвать и шампанское.

«В целом слабоалкогольные газированные напитки стимулируют кислотную продукцию и могут вызывать неприятные ощущения. Есть заболевания, при которых не стоит пить шампанское вовсе. Например, при рефлюксной болезни, при функциональной диспепсии», — подчеркнул доктор медицинских наук, добавив, что человек может и не знать о наличии у себя таких заболеваний, однако, если после употребления газированного напитка возникает боль, дискомфорт в области желудка, то рекомендуется воздержаться от их употребления.

Врач отметил, что главное в новогоднюю ночь — умеренно относиться к потреблению еды.

«Умеренность — есть благо. Не нужно объедаться ночью, не нужно перед этим голодать весь день. Нужно сохранить нормальный режим питания в течение дня. В новогоднюю ночь лучше уделить внимание близким и родным, а не переесть, а потом получить обострение хронического заболевания и провести ночь в скорой помощи и последующие дни в больнице», — заключил Бордин.

6 декабря врач-диетолог рассказала о том, что бездумное употребление мандаринов может подорвать здоровье в новогодние праздники. По словам эксперта, самая большая опасность, — высокая аллергичность мандаринов, а также фрукт содержит в себе большой объем сахара.