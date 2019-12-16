Прямой эфир

Врач назвал портящие здоровье привычки россиян

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал привычки россиян во время выходных, которые подрывают здоровье.

В коечном счете: что мешает организовать медицинскую помощь для пожилых людей
Новый проект Минздрава предусматривает создание мобильных гериатрических бригад

По мнению эксперта, чьи слова приводит портал «Экономика сегодня», главным желанием любого человека является выспаться в выходной день, поэтому люди встают позже, а это нарушает ключевое правило сна — просыпаться и засыпать в одно и то же время. В результате из-за длительного сна в выходные многие страдают от бессонницы по будням, а это может стать причиной набора лишнего веса, а также возникновения сахарного диабета.

Помимо этого, отметил Мясников, люди склонны по выходным к перееданию, а если количество потребляемых калорий превышает здоровую норму, человек рискует получить ожирение, диабет и болезни сердца. Кроме того, россияне склонны увеличивать дозу употребления спиртного в выходные, что тоже негативно отражается на здоровье.

Также врач назвал вредной привычкой гиподинамию. Он пояснил, что в конце рабочей недели человеку хочется много двигаться, но из-за отсутствия систематических тренировок это ведет к сердечно-сосудистым заболеваниям, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Вместе с тем Мясников советует в выходные полностью менять обстановку, делать что-то контрастное, чтобы получить эффект холодного душа. В качестве примера он назвал выезд в Сибирь или на Алтай из Москвы на два дня.

Ранее 16 декабря сообщалось, что эксперт назвал три продукта для борьбы со стрессом. Среди них — темный шоколад, авокадо, а также скумбрия, сельдь, тунец, семга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Диетолог развеяла миф о пользе горячего чая при температуре
Врач рассказал о пользе кратковременного голодания

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019