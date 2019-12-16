Врач назвал портящие здоровье привычки россиян

Российский врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал привычки россиян во время выходных, которые подрывают здоровье.

По мнению эксперта, чьи слова приводит портал «Экономика сегодня», главным желанием любого человека является выспаться в выходной день, поэтому люди встают позже, а это нарушает ключевое правило сна — просыпаться и засыпать в одно и то же время. В результате из-за длительного сна в выходные многие страдают от бессонницы по будням, а это может стать причиной набора лишнего веса, а также возникновения сахарного диабета.

Помимо этого, отметил Мясников, люди склонны по выходным к перееданию, а если количество потребляемых калорий превышает здоровую норму, человек рискует получить ожирение, диабет и болезни сердца. Кроме того, россияне склонны увеличивать дозу употребления спиртного в выходные, что тоже негативно отражается на здоровье.

Также врач назвал вредной привычкой гиподинамию. Он пояснил, что в конце рабочей недели человеку хочется много двигаться, но из-за отсутствия систематических тренировок это ведет к сердечно-сосудистым заболеваниям, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Вместе с тем Мясников советует в выходные полностью менять обстановку, делать что-то контрастное, чтобы получить эффект холодного душа. В качестве примера он назвал выезд в Сибирь или на Алтай из Москвы на два дня.

Ранее 16 декабря сообщалось, что эксперт назвал три продукта для борьбы со стрессом. Среди них — темный шоколад, авокадо, а также скумбрия, сельдь, тунец, семга.