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Врач рассказал о пользе кратковременного голодания

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Фото: Depositphotos
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Кратковременное голодание длительностью от 12 до 36 часов оказывает положительное влияние на здоровье человека. Об этом RT рассказал доктор медицинских наук, эксперт ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова Валерий Сергеев.

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Специалист отметил, что во время кратковременного голодания организм начинает утилизировать старые, измененные и нефункционирующие клетки, превращая их в глюкозу, которая используется для выработки энергии.

Кроме того, организм начинает получать энергию из жирных кислот, что ведет к уменьшению веса, что положительно сказывается на сердечно-сосудистой системе и опорно-двигательном аппарате.

«Кратковременное голодание перезапускает иммунную систему. Она начинает активно бороться с инфекциями, грибками и вирусами. Поэтому люди, регулярно практикующие недолгие воздержания от еды, редко болеют», — пояснил Сергеев.

Он также добавил, что существует несколько схем врачебного голодания и самая щадящая схема, по его словам, — «12/12». Последний прием пищи в этом случае происходит в 19:00, завтрак — в 07:00.

7 декабря сообщалось, что специалисты из США рекомендуют желающим сбросить вес питаться в течение 10 часов в сутки, а оставшиеся 14 часов не принимать пищу.

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