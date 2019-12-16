Врач рассказал о пользе кратковременного голодания

Кратковременное голодание длительностью от 12 до 36 часов оказывает положительное влияние на здоровье человека. Об этом RT рассказал доктор медицинских наук, эксперт ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова Валерий Сергеев.

Специалист отметил, что во время кратковременного голодания организм начинает утилизировать старые, измененные и нефункционирующие клетки, превращая их в глюкозу, которая используется для выработки энергии.

Кроме того, организм начинает получать энергию из жирных кислот, что ведет к уменьшению веса, что положительно сказывается на сердечно-сосудистой системе и опорно-двигательном аппарате.

«Кратковременное голодание перезапускает иммунную систему. Она начинает активно бороться с инфекциями, грибками и вирусами. Поэтому люди, регулярно практикующие недолгие воздержания от еды, редко болеют», — пояснил Сергеев.

Он также добавил, что существует несколько схем врачебного голодания и самая щадящая схема, по его словам, — «12/12». Последний прием пищи в этом случае происходит в 19:00, завтрак — в 07:00.

7 декабря сообщалось, что специалисты из США рекомендуют желающим сбросить вес питаться в течение 10 часов в сутки, а оставшиеся 14 часов не принимать пищу.