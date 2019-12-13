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Диетологи дали советы по выбору блюд и напитков на Новый год

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Фото: Global Look Press/Valery Lukyanov/Russian Look
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Врачи-диетологи рассказали, как правильно подобрать продукты, блюда и напитки для новогоднего стола, чтобы не допустить неприятных последствий для организма.

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По словам специалистов, некоторые рецепты популярных салатов стоит пересмотреть, а перед началом праздника попробовать купленные продукты.

«Большинство продуктов на новогоднем столе жирные и непривычные для нашего организма, так как они не используются в ежедневном рационе. Поэтому заранее необходимо… в небольших количествах попробовать всё», — приводит «РИА Новости» слова врача персонифицированной медицины Маргариты Королевой.

В свою очередь диетолог Сергей Обложко призвал ставить на стол блюда, исходя из средиземноморской системы питания.

«Я бы предложил отказаться от насыщенных жиров, которые больше откладываются в организме, то есть поменьше сала, побольше селедки. Она содержит хороший рыбий жир, витамин D», — отметил он.

Эксперты советуют включить в меню овощи и легкие салаты. При этом от майонеза, жирных видов мяса и высокоуглеводных продуктов лучше отказаться.

«Не стоит готовить тяжелые салаты, где будет картошка, отварная морковь в сочетании с колбасой, жирным мясом и майонезом. Стоит присмотреться к теплым салатам с рыбой или постным мясом с добавлением большого количества салатных листьев», — указала Королева.

В отношении напитков врачи рекомендуют пить больше простой воды, так как она обеспечивает хорошую детоксикацию организма.

Чтобы не отравиться алкоголем, специалисты советуют не понижать градус и не смешивать спиртное. В идеале — выпивать не более двух бокалов сухого вина или шампанского.

10 декабря диетолог назвала пять самых вредных продуктов новогоднего стола.

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