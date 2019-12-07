Ученые назвали помогающий сбросить вес режим питания

Специалисты из США рекомендуют желающим сбросить вес питаться в течение 10 часов в сутки, а оставшиеся 14 часов не принимать пищу. Исследование ученых из Калифорнийского университета и института исследований Солка опубликовал портал Cell Metabolism.

Диета, в которой учитывается этот временно промежуток, поможет не только похудеть, но и улучшить самочувствие, утверждают врачи.

В ходе исследования изучалось влияние подобного режма питания на 13 мужчин и 6 женщин с замедленным метаболизмом. Медленный обмен веществ наблюдается у тех, кто злоупотребляет фастфудом и не придерживается здорового образа жизни. Также люди с метаболическим синдромом подвержены риску диабета и сердечных заболеваний. Лечение таких пациентов требует потери веса и изменения поведенческих привычек, говорится в статье.

Участники эксперимента действовали по совету медиков, записывали съеденные продукты и отмечали физическую активность. Через 12 недель у них на 11% снизился уровень холестерина, артериальное давление уменьшилось на 4-8 пунктов. Также все участники избавились от примерно трех килограммов, а некоторые из них заметили улучшение сна.

Ранее в ноябре специалисты назвали пищевые привычки, способствующие набору веса, несмотря на занятия спортом. Одной из них назван прием пищи перед телевизором или компьютером.