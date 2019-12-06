Врач рассказала об опасности мандаринов

Бездумное употребление мандаринов может подорвать здоровье в новогодние праздники. Об этом врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева сообщила в пятницу, 6 декабря.

По словам эксперта, самая большая опасность, — высокая аллергичность мандаринов, но и это не всё. Она назвала основные ошибки россиян, которые в конце декабря скупают фрукты килограммами.

Она отметила, что с фруктами в организм поступает значительный объем сахара, так как фрукты достаточно сладкие. «Это касается не только взрослых, но и детей. Употребление маленькими детьми продуктов с большим содержанием сахара необходимо корректировать. Не все полезное нужно есть килограммами», — предупредила врач в разговоре с телеканалом «Звезда».

Аплетаева напомнила, что мандарин, как и любой другой фрукт, богат всевозможными витаминами и пищевыми волокнами. Однако потребление этого цитрусового в большом количестве может отрицательно сказываться на кишечнике, отметила она.

По словам специалиста, взрослому человеку достаточно съедать один-два мандарина в день, чтобы ощутить новогоднее настроение и не подорвать здоровье. Если же употребление мандаринов вызывает аллергию, следует отказаться полностью от их употребления.

«Фруктовые кислоты, которые присутствуют в мандаринах, могут раздражать желудок и вызывать его гиперсекреторную активность, особенно в подростковом возрасте», — подвела итог иммунолог.

29 ноября врач-диетолог Бриджит Цейтлин рассказала, что отказ от сладкого может повлиять на психическое состояние и привести к срывам, в результате которых человек будет употреблять большее количество вредной еды.