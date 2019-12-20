Фотография стрелка с Лубянки оказалась фейком

Фотография предполагаемого преступника, открывшего стрельбу на Лубянке у здания ФСБ России, которую опубликовали ряд СМИ и Telegram-каналов, оказалась фейком. Об этом 20 декабря «РИА Новости» рассказал житель Санкт-Петербурга, изображенный на фотографии.

«СМИ утащили из соцсетей фотки и разместили, типа они первые, и все остальные так и делают — фейкометы, наглядная агитация. Фотки мои часто воруют, но чтобы вот так вот использовать…», — возмутился мужчина.

Он признался, что после вышедших новостей ему стали звонить и писать друзья, которые узнали его на фотографии.

Снимки, опубликованные СМИ, мужчина сделал, когда приезжал в Москву в октябре, и разместил в социальной сети «ВКонтакте» в открытом доступе. Он также рассказал, что живет в Санкт-Петербурге и работает электриком.

Петербуржец пока не решил, станет ли он привлекать СМИ к ответственности: «Я знакомому позвонил, он посмотрит, что можно сделать. Это всё, скорее всего, исчезнет. На меня это вообще никак не влияет. Хайп подняли, и всё».

Ранее в этот же день СМИ сообщили, что предполагаемым преступником, открывшим стрельбу на Лубянке в центре Москвы, был 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров, в его квартире провели обыск. Позже некоторые издания и Telegram-каналы опубликовали изображение, которое выдали за его фотографию.

Стрельба на улице Большая Лубянка произошла днем ранее, 19 декабря. По данным Следственного комитета (СК), в результате происшествия пострадали одно гражданское лицо и четыре сотрудника ФСБ. Еще один сотрудник спецслужбы погиб. Стрелявший был нейтрализован. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Расследование дела по поручению главы СК Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат ведомства.