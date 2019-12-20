Черногорское СМИ рассказало о причинах празднования «дня КГБ» в России

Традиция отмечать профессиональные праздники в России давно стала частью общественной жизни страны, и день работника органов безопасности РФ не исключение. Об этом 19 декабря пишет черногорское СМИ ИН4C.

Издание отмечает, что России в наследство от Советского Союза досталась традиция отмечать профессиональные праздники, которые не ограничиваются днем работника органов безопасности — профессиональным праздником Федеральной службы безопасности (ФСБ), Федеральной службы охраны (ФСО) и Службы внешней разведки (СВР) РФ. В течение года в стране также отмечаются день юриста, день энергетика, спасателя и т.д., что для западных стран не вполне характерно.

«В современном мире именно сотрудники различных спецслужб чаще всего сталкиваются с экзистенциальным злом и нередко гибнут в этих столкновениях. Как минимум память этих смелых мужчин и женщин достойна упоминания и общественного уважения настолько, чтобы один день в календаре профессиональных праздников в стране был посвящен именно им», — объясняет ИН4С причины празднования в России дня служб безопасности.

Также издание напоминает, что, несмотря на превышающее в два раза число сотрудников спецслужб в США, страну никто не упрекает в том, что она «превратилась в полицейское государство», которое постоянно следит за иностранцами своими собственными гражданами.

Кроме того, черногорское СМИ перечисляет достижения России благодаря грамотной работе сотрудников ФСБ, например, урегулирование ситуации в Чечне, а также предотвращение большого количества терактов, которые до сих пор происходят в столицах других государств.

День работника органов безопасности РФ традиционно отмечается 20 декабря, однако в этом году праздник омрачен произошедшими накануне событиями.

19 декабря на улице Большая Лубянка у здания ФСБ России произошел инцидент со стрельбой. По данным Следственного комитета (СК), в результате происшествия пострадали одно гражданское лицо и четыре сотрудника ФСБ. Еще один сотрудник спецслужбы погиб. Стрелявший был нейтрализован. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

СМИ сообщили о том, что личность стрелка установлена — предполагаемым преступником был 39-летний урoженец Московской области Евгений Манюров, в квартире которого сейчас проводятся обыски.

Расследование дела по поручению главы СК Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат ведомства.