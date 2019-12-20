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Пентагон проверил всех саудовских курсантов после стрельбы на базе во Флориде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Пентагон проверил всех курсантов из Саудовской Аравии после стрельбы на военной базе во Флориде и не нашел «непосредственных угроз». Об этом говорится в заявлении директора по контрразведке и безопасности Гарри Рида, опубликованном 20 декабря на сайте ведомства.

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«На данный момент Агентство по военной контрразведке и безопасности завершило проверку всех действующих международных курсантов из Саудовской Аравии. Аналитический процесс еще идет, но мы можем сообщить, что не было обнаружено никакой информации, указывающей на немедленную угрозу», — говорится в заявлении.

Ведомство продолжит проверку всех оставшихся иностранных военных студентов. По ее итогам Пентагон подготовит доклад и предоставит рекомендации на будущее. К этой работе также подключены Госдепартамент и министерство внутренней безопасности.

6 декабря на базе Пенсакола должны были состояться мемориальная церемония, посвященная Второй мировой войне, и концерт школьного джазового ансамбля. Мероприятие должно было быть посвящено годовщине нападения японской авиации на базу ВМС Перл-Харбор в 1941 году. Но за час до начала праздника на объекте началась стрельба. В результате ЧП погибли четыре человека, в том числе военнослужащий, открывший огонь. Еще 11 человек пострадали, пишет «Газета.ру».

Позднее выяснилось, что стрельбу открыл подданный Саудовской Аравии Мухаммед аш-Шамрани. Король этой страны выразил свои соболезнования президенту США Дональду Трампу, а правительство заявило о готовности сотрудничать со следствием.

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