Прямой эфир

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Шестуна

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Антон Кардашов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Об этом сообщается в четверг, 19 декабря.

Не по годам: как подмосковный чиновник получил 14 лет за 14 млрд
Московская область пока может надеяться на возвращение лишь нескольких сотен миллионов, украденных Алексеем Кузнецовым

В связи с тем что инкриминируемые ему преступления были совершены на территории Серпуховского района, уголовное дело в соответствии с уголовного-процессуальным кодексом подсудно Серпуховскому областному суду. Однако с учетом того, что Шестун занимал должность главы района последние 15 лет, в Генпрокуратуре считают, что объективность и беспристрастность правосудия может быть поставлена под сомнение.

«В этой связи в Московский областной суд представлено ходатайство об изменении территориальной подсудности указанного уголовного дела и направлении его в другой районный суд Московской области», — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Александр Шестун был арестован в июне 2018 года. В предъявленном обвинении говорится о двух эпизодах: выделении земельных участков под строительство торгового центра в деревне Борисово с 2008 по 2014 год и получении взятки на сумму 9,9 млн рублей «за общее покровительство». Сам фигурант не признает свою вину.

Сотрудники Генпрокуратуры в ходе расследования обнаружили у Шестуна автопарк на 22 автомобиля и 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе. 565 из них оформлены на подконтрольные бывшему главе района 40 юридических лиц и на номинальных директоров этих юрлиц.

В ноябре Генпрокуратура подала новый иск об изъятии имущества у Шестуна. В нем заявлено еще 858 объектов недвижимости и один автомобиль. Имущество оформлено в период с 2006 по 2016 год на 25 физических и 20 юридических лиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экс-главе Серпуховского района Подмосковья предъявили обвинение в новой редакции
В ОНК сообщили о принудительном кормлении голодающего Шестуна

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019