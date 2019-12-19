Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Шестуна

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Об этом сообщается в четверг, 19 декабря.

В связи с тем что инкриминируемые ему преступления были совершены на территории Серпуховского района, уголовное дело в соответствии с уголовного-процессуальным кодексом подсудно Серпуховскому областному суду. Однако с учетом того, что Шестун занимал должность главы района последние 15 лет, в Генпрокуратуре считают, что объективность и беспристрастность правосудия может быть поставлена под сомнение.

«В этой связи в Московский областной суд представлено ходатайство об изменении территориальной подсудности указанного уголовного дела и направлении его в другой районный суд Московской области», — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Александр Шестун был арестован в июне 2018 года. В предъявленном обвинении говорится о двух эпизодах: выделении земельных участков под строительство торгового центра в деревне Борисово с 2008 по 2014 год и получении взятки на сумму 9,9 млн рублей «за общее покровительство». Сам фигурант не признает свою вину.

Сотрудники Генпрокуратуры в ходе расследования обнаружили у Шестуна автопарк на 22 автомобиля и 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе. 565 из них оформлены на подконтрольные бывшему главе района 40 юридических лиц и на номинальных директоров этих юрлиц.

В ноябре Генпрокуратура подала новый иск об изъятии имущества у Шестуна. В нем заявлено еще 858 объектов недвижимости и один автомобиль. Имущество оформлено в период с 2006 по 2016 год на 25 физических и 20 юридических лиц.