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Путин пообещал помочь со строительством метро в Екатеринбурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин заявил, что проработает вопрос о строительстве второй ветки метро в Екатеринбурге с региональными властями.

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Глава государства подчеркнул, что город активно развивается и становится более современным, поэтому этот вид транспорта будет востребованным жителями. Реализация такого крупного проекта должна осуществляться при федеральной поддержке.

«Не сомневаюсь, что метро в Екатеринбург будет очень актуально. Надо конкретно об этом поговорить с региональными властями. Обязательно поработаем над этим», — сказал Путин во время большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря.

Как сообщил ТАСС глава города Александр Высокинский, власти Екатеринбурга уже готовят проект строительства.

«Президенту очень благодарны. Будем работать — проектироваться. У нас сейчас предпроектные работы идут — надо будет дальше работать», — рассказал Высокинский.

В октябре сообщалось, что строительство второй ветки метро планируют завершить к 2035 году.

Согласно проекту, к 2025 году новую ветку построят от станции «Янтарная» до станции «Каменные Палатки». Еще через 10 лет к ним присоединятся станции «Металлургическая», «Уральских коммунаров», «Театральная» и «Студенческая»

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