Девять новых станций метро откроют в Москве в 2020 году

В 2020 году в Москве откроют девять новых станций метро. Они войдут в состав Большой кольцевой и Некрасовской линий, сообщил журналистам руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 16 декабря.

«В следующем году планируется открыть для пассажиров четыре станции Некрасовской линии: «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская», а также пять станций на двух участках Большого кольца метро», — цитирует «Интерфакс» Бочкарева.

Он отметил, что на Большой кольцевой будут открыты станции «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», «Улица Народного Ополчения» и «Карамышевская».

6 октября сообщалось, что Большую кольцевую линию (БКЛ) метрополитена Москвы запустят в 2023 году. Участки, где будут построены станции, уже освобождены от старых инженерных сооружений и коммуникаций.

Со станций БКЛ можно будет сделать пересадки на радиальные линии метро, Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры и радиальные линии железной дороги. Длина БКЛ составит 70 км, на ней будет 31 станция.

13 сентября сообщалось, что власти Москвы намерены открыть 47 новых станций метро до конца 2023 года. Отмечается, что в 2019 году планируется достроить шесть станций, а с 2020-го до конца 2023 года — еще 41 на расстояние 100 км, а также пять электродепо.