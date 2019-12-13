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Московский метрополитен набрал первую группу для обучения женщин-машинистов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Московский метрополитен собрал первую группу женщин для обучения на профессию машиниста электропоезда. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

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Подготовка начнется в феврале-марте 2020 года в учебно-производственном центре метрополитена. Обучение длится год и к моменту получения права управления электропоездом вступит в силу приказ Минтруда России, позволяющий нанимать женщин на должность машинистов. Первые поезда под управлением женщин будут запущены на Филевской линии метро.

«Прежде чем выйти на линию, будущие машинисты проходят строгий отбор, а затем обучаются в современном учебно-производственном центре. Только после успешной сдачи экзамена машинист заступает на работу в депо», — говорится в сообщении.

Ранее 10 сентября руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов заявил, что с 1 января 2021 года смогут управлять поездами метро, а первая группа обучающихся будет сформирована в марте 2020 года.

15 августа Минтруд утвердил список запрещенных профессий для женщин, он содержит 100 позиций и вступит в силу с 1 января 2021 года. Предыдущий список, утвержденный в 2000 году, включал в себя 456 специальностей, запрещенных для женщин.

Новая версия документа позволит женщинам работать машинистами электропоездов, электричек, скоростных и высокоскоростных поездов, водителями фур, а также боцманами или матросами на судне. В число запрещенных для женщин профессий всё еще входят химические производства, подземные и горные работы, металлообработка, бурение скважин, добыча нефти и газа и ряд других видов деятельности.

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